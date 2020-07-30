На и.о. главы Дербентского района завели уголовное дело

Исполняющий обязанности главы Дербентского района и другие должностные лица администрации подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по РД.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы муниципального района “Дербентский район”, должностных лиц муниципального образования, многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, а также Управления Росреестра по Республике Дагестан. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)», – передается в сообщении.

По информации источника, в мае 2018 года подозреваемый создал устойчивую преступную группу, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества, а именно – проведение незаконных юридически значимых действий с земельными участками, расположенными на территории Дербентского района, и их последующей продажей либо передачей за денежное вознаграждение в долгосрочную аренду.

«Схема, разработанная и.о. главы Дербентского района и другими соучастниками, заключалась в изготовлении поддельных выписок из похозяйственных книг, а также поддельных постановлений от имени глав поселений на свободный земельный участок, после чего регистрация права на данный земельный участок и его последующая продажа гражданам и организациям», – продолжает собеседник.

Суммы похищенных участков в зависимости от их месторасположения – от 100 000 до 1 500 000 рублей за земельный участок площадью 500 кв. м. Незаконно полученные деньги распределялись между членами преступной группы в зависимости от роли каждого, поделились в ведомстве.

Итого, по предварительным данным, за два года подозреваемыми было похищено более 500 земельных участков на территории Дербентского района общей кадастровой стоимостью более 38 000 000 рублей (рыночной стоимостью более 200 000 000 рублей).

Как стало известно, обыски в здании администрации Дербентского района и в доме главного подозреваемого, о которых мы рассказали сегодня утром, были проведены в рамках расследования уголовного дела. В ходе обысков были изъяты интересующие следствие предметы и документы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.