В Музее истории мировых культур презентовали проекты «VR-360» и «Сакральный атрибут»

В мероприятии приняли участие глава городской администрации Дербента Хизри Абакаров, министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева, творческая общественность города.

Популяризация произведений искусства на сегодняшний день – такая же важная задача, как их сохранение и изучение. Все больше и больше известных музеев мира и художественных галерей выставляют артефакты, уникальные музейные коллекции посредством прорывных технологических разработок, которые раздвигают границы в познании искусства.

Так, проект «Виар-360», внедренный в работу Музея религий, позволяет совершать виртуальные путешествия в храмы, знакомиться с древними культовыми сооружениями, расположенными на территории Дербента и Дербентского района.

При этом зритель сам управляет ракурсом просмотра видео: картинка меняется в соответствии с поворотами головы пользователя.

Относительно фотопроекта «Сакральный атрибут», проект рассказывает о храмовой традиции и религиозной культуре представителей разных вероисповеданий.

На фотографиях запечатлены моменты богослужения, во время которых используется тот или иной сакральный атрибут.

Благодаря современным технологиям дополненной реальности Музей истории мировых культур и религий сделал данный проект еще более привлекательным. К примеру, если зритель, выбрав фотографию, наведет на нее телефон или планшет и отсканирует специальную метку по типу QR-кода, на экране устройства отобразится экспонат, но уже в движении.

«Создание подобных продуктов – большой труд. Проделана огромная работа, чтобы сегодня многие, кто не может посетить объекты культурного наследия, могли бы посмотреть это на гаджете. Оцифровывая шедевры, мы сохраняем их навсегда. Чем больше у нас будет людей, которые будут внедрять новые технологии, тем больше к нам будут приезжать и говорить: “Да, я побывал в Дербенте. Это город будущего!”», – отметил глава Дербента Хизри Абакаров.

Напомним, что у нас уже есть опыт внедрения технологий виртуальной и дополненной реальности в музейную деятельность. В направлении цифровизации культуры в рамках нацпроекта «Культура» стала возможной реализация проекта мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам на базе ДМИИ им. П.С. Гамзатовой, аналогичный будет создан на базе Дербентского музея-заповедника в этом году.

«Технология VR (виртуальной реальности) переживает настоящий бум. Все это ощутили в период пандемии, когда такие флагманы музейного дела, как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Лувр, Метрополитен-музей и другие гиганты открыли свои сокровищницы для всего мира, используя виртуальные ресурсы.

Эта арт-площадка нового типа не может полностью заменить живые впечатления, непосредственное соприкосновение с произведениями искусства. Но побудить к дальнейшему живому знакомству в офлайне виртуальные технологии способны. У дербентцев, гостей древнего города и виртуальных пользователей появились новые возможности приобщения к прекрасному миру искусства и уникальным артефактам истории!», – прокомментировала событие министр культуры Зарема Бутаева.