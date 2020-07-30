Обсудили возможную реализацию инвестиционных проектов компании на территории республики.

В Дагестане компанией было инициировано несколько проектов, под реализацию которых в том числе в Карабудахкентском районе почти 10 лет назад были выделены земельные участки. Однако по определенным причинам, связанным с финансовым кредитованием, а также с неготовностью инфраструктуры, строительство плодоовощного комплекса так и не состоялось, как и не появились предприятия по переработке мяса и риса в Кизляре. В настоящее время обсуждается возможность использования ранее выделенных под проекты 70 га земли.

«Земля на ТОСЭР, на территории индустриального парка «Уйташ», выделена республикой, вы же как инвесторы должны выполнять свои обязательства. Давайте договоримся, что у проекта будут определенные сроки реализации, источник финансирования и гарантии. Для нас это очень важно. У нас есть обязательства по земле, которая не осваивается уже почти 10 лет. Если вы в проект не входите, то землю будем освобождать и развивать там инфраструктуру под другие проекты», - обозначил задачи Здунов.

«Нам бы хотелось сегодня предложить республике совместную реализацию проекта по строительству плодоовощного комплекса на выделенных землях. Здесь предусматривается как хранение, так и переработка продукции сельского хозяйства: овощей и винограда. На первом этапе планируется строительство хранилища на 44 тыс.тонн овощей и 10 тыс.тонн винограда. Второй этап – это переработка винограда и производство томатной пасты. Общий объем хранения – около 120 тыс.тонн продукции. Предусмотрен и оптово-распределительный центр. В целом будет создано более 900 рабочих мест. Мы уверены, что это проект даст возможность поставлять обработанную продукцию, куда угодно, причем используя как ранние, так и поздние сорта, что очень прибыльно. Опыт работы с такими проектами у нас уже большой. Однако нам нужна поддержка Правительства региона», - обратился к руководству республики Бовин .

По итогам обсуждения со стороны регионального правительства была признана востребованность реализации проекта в Дагестане и в качестве мер поддержки предложено проработать вопросы с размещением будущего предприятия как резидента на территории индустриального парка «Уйташ», предоставляя тем самым всю необходимую инфраструктуру и другие преференции. Премьер-министр республики рекомендовал инвесторам актуализировать финансовую модель проекта, а коллегам по правительству поручил использовать при совместной реализации имеющиеся инструменты Фонда развития моногородов, Корпорации развития Дагестана и КРСК.