Руководство Фонда капремонта Дагестана встретилось с собственниками жилья

Вчера, 29 июля, руководство Дагестанского Фонда капитального ремонта встретилось с жителями многоквартирного дома с участием врио руководителя Фонда капремонта Салама Гасайниева и представителей администрации Кировского района Махачкалы, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Фонда в четверг.

На встрече обсудили вопрос о проведении капитального ремонта многоквартирного дома по улице Громова, 4 в рамках реализации краткосрочного плана 2020 года.

«В доме будут проведены работы по ремонту и обновлению кровли, фасада дома и внутридомовых инженерных систем. На предстоящие работы планируется затратить порядка 5 млн рублей, а собираемость в вашем доме составляет менее 50 процентов. Уважаемые собственники, помимо вашего в республике огромное количество домов, также нуждающихся в срочном проведении комплексных работ по капремонту. Если каждый из вас будет добросовестно оплачивать взносы, мы в свою очередь сможем ремонтировать в разы больше домов», – отметил врио руководителя Фонда капремонта Салам Гасайниев.

В завершение встречи собственники заверили членов регионального оператора в последующей активности в вопросе сборов.

«Такие встречи с собственниками жилья в дальнейшем будут проводиться чаще, так как вопросов возникает очень много и по схеме накопления средств и по тому, как они расходуются. Практика, показывает, что именно в рамках таких встреч люди находят ответы на многие вопросы и процесс реализации программы протекает еще лучше, без какого-либо недопонимания со стороны собственников», – сказал Салам Гасайниев.

В ходе капитального ремонта все пожелания собственников будут учтены.