На расширенном заседании члены палаты рассмотрели несколько вопросов. Одной из главных повесток стала предстоящая в сентябре выборная кампания в Дагестане. Ибрагимов предложил подключить к выборам несколько десятков наблюдателей от общественной палаты, которые будут «очень критично искать недостатки». По мнению Ибрагимова, задача наблюдателей удовольствие получать не от найденных ошибок, а от исправления выявленных недостатков.

«Их функция – наблюдать, увидеть, исправить», – подчеркнул Председатель ОП.

Ибрагимов напомнил, что на прошлое заседание были приглашены практически все, кто резко и критически высказался касательно голосования по поправкам в Конституцию РФ.

«В итоге встреча закончилась тем, что они поблагодарили нас за подобный формат общения. Многое, о чем они критически высказывались, в действительности оказалось не таким плохим. При этом, по итогам обсуждения я подписал и отправил письмо на имя Председателя Избиркома РД, где мы указали, над чем надо работать, что исправлять», – рассказал спикер.

Также на заседании было отмечено, что наблюдатели, которые присутствовали на голосовании по поправкам в Конституцию РФ, не будут автоматически прикреплены к предстоящей выборной кампании. Кроме того, члены совета предлагают внедрить комплексную обработку избирательных бюллетеней и организовать видеонаблюдение за ходом голосования.

Присутствовавший на встрече начальник Управления Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан по информационной политике Зубайру Зубайруев заявил о готовности администрации помогать и участвовать в работе Общественной палаты. «Мировая практика показывает, что никакие усилия государства в улучшении благосостоянии людей не получат эффективность, если в них не участвует общественность. Соучастие граждан в выработке рекомендаций – это необходимое условие. Те проблемы, которые выдвигают общественники, для власти должны быть более приоритетными, чем те, которые они определили сами. Общественники доносят до нас желания людей. Власть, если останется сама с собой, она определит проблемы, которые легко решить. Это очевидно. В этом смысле, чем выше будет уровень общественной экспертизы, тем легче наладить постоянную коммуникацию», – отметил Зубайруев.

Далее на заседании речь зашла об информационной безопасности. Зубайруев привел в пример социальные сети и телеграм-каналы, которые могут безосновательного очернить любого человека и остаться безнаказанными. По его мнению, это ненадежные и недостоверные источники информации, которым, при этом, верят граждане. «Технически мы не можем это предотвратить, но общество должно понимать, что такая практика не доведет до добра», – сказал Зубайруев.

Член Общественной палаты Мустафа Билалов поинтересовался у начальника управления, почему пресс-службы часто не реагируют на информационные вбросы и не готовят оперативно ответ.

«Почему бы официальным структурам не вмешиваться и ставить все точки над “и” ?! В этих вопросах должна быть определенность», – отметил Билалов.

Зубайруев согласился, что такие проблемы в работе есть, а причиной назвал «слабость» некоторых пресс-служб, которые являются посредниками между органами власти и обществом. Также он отметил, что если «министр хочет», то работа в этом плане строится в нормальном русле.

Также за заседании обсудили порядок формирования экспертов ОП РД, формирование молодежного совета и участие общественной палаты в республиканской программе «Мосты Дагестана». Завершилось мероприятие вручением благодарственных писем.