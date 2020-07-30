Владимир Васильев принял участие в совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке под руководством Президента РФ

Поприветствовав участников мероприятия, глава государства сказал: «Мы с вами к осенне-зимнему периоду обычно энергетику приводим в порядок, проводим соответствующие ремонтные работы и так далее. Но в сегодняшних условиях самое время поговорить и о том, как мы готовимся с точки зрения медицины к этому периоду времени.

Вопросам здравоохранения мы уделяем в последнее время первостепенное значение, все последние месяцы. Отмечу, что вся система медицинской помощи в период эпидемии в целом сработала организованно. Мы существенно нарастили её возможности. Этот факт и, конечно, без всякого сомнения, самоотверженные усилия, мужество медицинских работников сыграли большую, колоссальную роль в борьбе с угрозой коронавируса, позволили защитить жизнь, сберечь здоровье сотен тысяч граждан страны.

Не без сбоев, конечно, не без проблем – так нигде не бывает, – но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии. В июне и июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявляемых случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая.

Вместе с тем хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной и может, что называется, качнуться в любую сторону. Именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет. Я обращаюсь сейчас и к представителям власти, и ко всем гражданам нашей страны.

Повторю: в целом по стране обстановка стабилизируется. Регионы поэтапно выходят из режимов вынужденных ограничений. Восстанавливается деловая активность, запускаются производства, открываются предприятия общественного питания и торговые центры. Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать. Но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах Федерации, чревата повторным ростом числа заболевших.

В этой ситуации нам нужно сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения.

Впереди, как я уже говорил, осенне-зимний период. Это то время, когда во всём мире, в том числе и в России, с учётом её природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостриться.

Важно заранее просчитать, учесть все эти риски – как в отдельности, так и их потенциальное сочетание, – подготовиться заблаговременно, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки наши больницы и поликлиники работали стабильно, а граждане получали качественную медицинскую помощь, как экстренную, так и плановую, причём, конечно же, в полном объёме, без каких-либо сбоев.

И конечно, необходимо сделать всё, чтобы за счёт профилактических, упреждающих мер постараться избежать повторного введения режима ограничений, тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать безопасно, в нормальном, привычном для людей режиме».

Затем выступила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Ситуация в стране с распространением новой коронавирусной инфекции постепенно улучшается. Суточный прирост уже на протяжении ряда дней составляет 0,7 процента. Показатель смертности от COVID-19 за весь прошедший период остаётся на достаточно низком уровне. Показатель летальности составляет менее 2,5 процента, что значительно меньше, чем в ряде стран мира», – сообщила она.

В продолжение темы Татьяна Голикова сообщила: «Ежегодно подъём заболеваемости вирусными инфекциями начинается в сентябре и связан с периодом формирования организованных коллективов. В сентябре-октябре еженедельно регистрируется от 250 до 700 тысяч случаев ОРВИ, циркулируют в основном аденовирусы, вирусы парагриппа и другие. Доля гриппа составляет в этот период не более 1 процента. Начиная со второй половины декабря отмечается увеличение циркуляции вируса гриппа. Эпидемический подъём заболеваемости в последние годы в Российской Федерации начинается с северо-западных, сибирских, дальневосточных и уральских регионов страны и приходится на вторую половину января и февраль.

По прогнозу экспертов, в эпидемический сезон для гриппа и ОРВИ 2020–2021 годов ожидается сочетанная циркуляция вирусов A и B и COVID-19. В этой связи регионам необходимо, с одной стороны, и Вы это уже отметили, с учётом имеющегося опыта использовать период снижения распространения коронавирусной инфекции для того, чтобы усилить готовность к эпидсезону. С другой стороны, в летние месяцы предпринять все возможные меры к снижению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе за счёт осуществления профилактических мер.

Необходимые меры, которые мы для себя наметили и реализуем, условно можно разделить на три блока.

Первое, как я уже сказала, – это мероприятия профилактического характера. Несмотря на снятие ограничительных мер в регионах, и Вы это неоднократно подчёркивали в своих выступлениях, необходимо поддерживать высокий охват тестированием, а также, и я хочу на это обратить особое внимание, сейчас, когда нет такой особой напряжённости, выявление и изоляцию контактных больных вне зависимости от формы течения заболевания. Это позволит не допускать новые вспышки, избежать образования очагов, в том числе семейного характера. Мы обязаны также продолжить оказание профилактической помощи группам риска – это люди пожилого возраста и люди с хроническими заболеваниями.

С июля 2020 года Правительством Российской Федерации принято решение о возобновлении по мере снятия ограничительных мероприятий в регионах плановой диспансеризации, профилактических медицинских осмотров и плановой вакцинации по национальному календарю и эпидпоказаниям.

В этой связи я хочу обратить внимание, что этими мерами должен быть обеспечен максимальный охват. Важно, конечно, чтобы и граждане также проявляли активность, не избегали прохождения диспансеризации, не отказывались от проведения вакцинации, особенно для детей. Для этого региональные органы исполнительной власти должны провести разъяснительную работу, в том числе в средствах массовой информации, где есть необходимость, организовать подвоз граждан для проведения диспансеризации и вакцинации с помощью тех средств доставки, которые у них на сегодняшний день имеются и которые они в том числе приобрели в рамках национальных проектов.

С учётом складывающейся ситуации вакцинацией против гриппа в этом году должны быть охвачены, как нам кажется, не менее 60 процентов населения. Из числа входящих в группу риска это должно быть порядка 75 процентов.

На закупку вакцин с учётом дополнительных средств, которые предполагает выделить Министерство финансов, предусмотрено в федеральном бюджете 12,5 миллиарда рублей. Первая поставка вакцин в регионы начнётся 31 августа этого года. Я хочу сказать, что регионы совместно с Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором уже должны подготовить графики вакцинации населения, чтобы это осуществлялось в плановом порядке. Также важно, что впервые (мы это совсем недавно обсуждали с Роспотребнадзором) для оценки распространения и спектра циркулирующих респираторных вирусов, а также COVID-19 в межэпидемический период, который остался сейчас до сентября месяца, сентябрь включительно, мы планируем провести скрининговое обследование населения методом ПЦР на 17 респираторных вирусов, включая вирусы гриппа А, В и COVID-19. Важно понять, в каких регионах какие вирусы циркулируют и какие бо́льший объём занимают. В приоритетном порядке, как обычно, будут обследованы группы эпидемического риска: школьники, студенты, лица, проживающие в общежитиях, интернатах, домах престарелых, и медицинские работники.

Второе – это мероприятия организационного характера. Ежегодно при подготовке к предстоящему эпидсезону регионы корректируют свои планы мероприятий в соответствии с постановлением Главного санитарного врача России. Предстоящий эпидсезон – особенный, как мы знаем, он осложнён циркуляцией COVID.

Ещё в мае 2020 года мною было дано поручение всем регионам страны проинформировать Правительство Российской Федерации о том, как они готовятся к новому эпидсезону с учётом того, что будет новая коронавирусная инфекция и с учётом того опыта, который приобретён.

На сегодняшний день 68 субъектов сообщили о готовности к осенне-зимнему периоду, сформирован запас лекарственных средств по номенклатуре с учётом накопленного опыта лечения, средств индивидуальной защиты, обученного медперсонала и коечного фонда. Также я хочу обратить внимание, что регионы должны иметь в виду, что это не только препараты от COVID-инфекции, но это ещё и обычные противовирусные и антибактериальные препараты.

Осень – это пора начала школьных и студенческих занятий, и, как я уже сказала, именно в организованных коллективах, как правило, быстрее начинается распространение вирусных инфекций. С учётом сегодняшней эпидситуации нами принято решение новый учебный год в школах начинать, как обычно, в сентябре, если не будет дополнительных рисков в отдельных регионах. При этом необходимо обеспечить проведение традиционных школьных линеек в строгом соответствии и соблюдении противоэпидемических мер. Во всех школах будет проведена дезинфекция и организована термометрия, налажено обеспечение антисептическими средствами, а также предоставлена возможность воспользоваться средствами индивидуальной защиты.

Что касается вузов, 92 процента вузов также планируют начать сезон с 1 сентября, остальные – 14 сентября, но в случае необходимости вузы могут перенести срок начала учебного года не более чем на два месяца.

Помимо требований по соблюдению противоэпидемических мер во всех вузах будет обеспечен контроль над здоровьем студентов и проведение термометрии. Особое внимание мы уделили общежитиям, в которых проживает около 800 тысяч человек. До вузов доведены рекомендации, предусматривающие планирование мероприятий санитарной безопасности на территории общежитий, готовность к принятию мер в случае возникновения угрозы распространения инфекции.

И наконец, третий, наверное, самый важный аспект, который обсуждается сейчас в обществе, – это разработка вакцины от новой коронавирусной инфекции. Вы знаете, Владимир Владимирович, что в мае Правительством в соответствии с Вашим поручением утверждён план по разработке вакцин. Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны.

В августе 2020 года планируется её государственная регистрация на условиях, то есть с проведением после регистрации ещё клинического исследования на 1600 человек. Запуск в промышленное производство предполагается в сентябре 2020 года.

Ещё одна вакцина разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора, начато проведение совмещённых клинических исследований. Завершение их планируется в сентябре. Также в сентябре планируется и государственная регистрация, а первую партию планируется произвести в октябре 2020 года. Общие объёмы производства вакцин сейчас оцениваются Правительством Российской Федерации».

После этого слово было предоставлено Министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Мурашко. Касаясь ситуации в стране, он доложил: «Как уже было отмечено, пандемия послужила мощным стимулом ресурсно-кадровой мобилизации системы здравоохранения. Это серьёзное испытание для всех медицинских работников Российской Федерации. В марте мы входили в эпидпроцесс с развёрнутыми 25 тысячами инфекционных коек. В дни пиковой нагрузки в мае, июне были развёрнуты и готовы к приёму инфекционных пациентов до 185 тысяч коек, причём 25 тысяч коек из них – это была реанимационная защита, что позволило не допустить критической загруженности, тем более дефицита, в том числе на пиковых нагрузках. Сейчас продолжаются поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких отечественного производства, планируется, что в июле-августе будет поставлено ещё свыше 4 тысяч аппаратов.

На сегодняшний день развёрнуто более 156 тысяч коек, на госпитализации находится почти 100 тысяч пациентов с внебольничными пневмониями и коронавирусной инфекцией. В целом в реанимационных отделениях на аппаратах искусственной вентиляции лёгких сегодня находится 3 тысячи пациентов. В полную силу работают федеральные дистанционные консультативные центры для взрослых, детей и беременных. Ежедневно под их наблюдением находится более 8 тысяч тяжёлых пациентов. Мы сегодня видим в регионах, что эффект именно от консультативной помощи заключается в улучшении результатов лечения. В тех регионах, где, к сожалению, происходит игнорирование населением противоэпидемических мер и гигиенических мероприятий, отмечается подчас повышение поступлений пациентов с новой коронавирусной инфекцией в медицинские организации, поэтому минимизация и сокращение количества пациентов для нас является крайне важным, в том числе и для плановой работы.

В оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией задействовано сегодня более 500 тысяч медицинских сотрудников, включая и 130 тысяч врачей, средний медицинский персонал, водителей скорой помощи. Все они прошли сегодня подготовку по новой коронавирусной инфекции. Минздравом подготовлена уже восьмая версия методических рекомендаций с учётом новых препаратов, новых данных, поступающих от наших медицинских организаций, от научного сообщества.

С середины июня в целом эпидобстановка улучшалась: мы наблюдаем постепенное снижение госпитализированных пациентов. Тем не менее пока работаем с достаточно большим количеством этих пациентов. Там же, где нам удалось добиться спада заболеваемости, мы начинаем плавный возврат к привычной деятельности перепрофилированных организаций. В целях подготовки к осенне-зимнему сезону созданы резервы лекарственных препаратов, медицинских изделий, в том числе по каждому препарату сформированы запасы, и мы контролируем то, что вводится в гражданский оборот. Субъектами формируется резерв медицинских работников. Эта особая тема на контроле. Рекомендации все доведены, в том числе мы контролируем исполнение планов.

По вакцинации. В предстоящий эпидсезон гриппа и ОРВИ, по прогнозу ВОЗ, ожидается сочетанная циркуляция вирусов, поэтому в эпидсезоне 2019–2020 годов, как уже упоминалось, 74 миллиона граждан получили вакцинацию. И на этот год снижения объёмов не будет. С приходом осеннего сезона мы готовимся к поставке лекарственных препаратов. Через две недели начнутся первые поставки в регионы вакцины против гриппа. С самого начала развития пандемии наши ведущие научные центры начали работу по созданию вакцин. Клиническая часть испытаний по одной из них уже завершена. Сейчас идёт подготовка документов для экспертизы. Предприятия готовятся к тиражированию и уже массовому производству вакцины. Мы планируем, что сентябрь-октябрь – это те месяцы, когда начнёт увеличиваться объём и поступление. Ещё одна вакцина, разработанная Научным центром «Вектор», получила разрешение на клинические испытания. Сегодня они проводятся. Также в ближайшее время мы ожидаем ещё не менее двух вакцин, которые должны зайти на получение разрешения на клинические испытания.

Зарегистрированы три отечественных противовирусных препарата. Министерством здравоохранения выдано 30 разрешений на проведение клинических исследований лекарственных препаратов, применяемых для новой коронавирусной инфекции. К настоящему времени достаточно зарегистрировано тест-систем. Более 120 средств диагностики на сегодня зарегистрировано на территории Российской Федерации. Их количество достаточно. Отечественных производителей – больше половины.

Информационный ресурс, используемый для мониторинга коронавирусной инфекции у пациентов, позволил нам сегодня видеть и прогнозировать ситуацию в каждом регионе. Мы сегодня дорабатываем его, для того чтобы использовать в системе вакцинации против коронавирусной инфекции, гриппа».

В свою очередь текущую ситуацию оценила Глава Роспотребнадзора Анна Попова. В частности, она сказала: «Эпидпроцесс по новой коронавирусной инфекции сегодня характеризуется чёткой тенденцией к снижению ежедневных темпов прироста. Выбранная стратегия поэтапного снятия ограничений оправдывается в большинстве регионов. Важная задача сегодняшнего дня – это подготовка к сезонному подъёму заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Сегодня мы уже начали мониторинг и оценку заболеваемости гриппом, ОРВИ летом, чего не делали раньше никогда. Мы начинаем мониторировать циркуляцию вирусов в популяции именно вирусов не гриппозной этиологии.

Также мы продолжаем оценку популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Среди населения мы уже обследовали более 26 тысяч человек и чётко можем сказать, что в десяти регионах защищённость составляет от 17 до 28 процентов. Мы продолжаем эту работу, распространяя её ещё на 10 регионов и продолжая её по повторности забора материала, чтобы понять, как формируется дальнейший иммунитет.

Нами начаты исследования циркуляции вируса в объектах окружающей среды. Мы разработали специально методические рекомендации по оценке наличия вируса в морской воде, пресной воде, питьевой, сточной, на поверхностях, продуктах питания. Сегодня проведено уже более 2 тысяч исследований. В находках вируса нет.

На сегодняшний день, готовясь к сезону гриппа, мы выпустили уже и Минюст зарегистрировал постановление Главного государственного санитарного врача «О мерах по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций».

Помимо этого, уважаемый Владимир Владимирович, это относится к прогнозу, в штаммовом составе вакцины против гриппа, который рекомендован ВОЗ для трёхвалентной вакцины, все варианты новые. Следовательно, прогноз Всемирной организации в том, что вирусы гриппа к нам придут такие, от которых мы не прививались ни в прошлом, ни в предыдущие годы. Это ещё раз подчёркивает актуальность иммунизации от гриппа в этом сезоне.

Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить Вас за внимание к вакцинации против гриппа и активную её популяризацию. Ещё раз хочу обратиться к нашим гражданам, с тем чтобы эту возможность они использовали в текущем году как особенно важную для сохранения здоровья.

Помимо вакцинации, крайне важно, чтобы медицинские организации были готовы в этом году. Наши поликлиники и стационары должны быть обеспечены и запасом противовирусных препаратов, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты, в достаточном количестве иметь специальную медицинскую аппаратуру и транспорт. Медицинский персонал должен быть подготовлен к оказанию помощи нашим людям.

Мы должны обязательно наверстать и сохранить высокие охваты профилактическими прививками. Для этого у нас остаётся чуть меньше двух месяцев – это летний период, начало осени, для того чтобы обязательно это сделать.

И ещё одна важная задача, которую Вы перед нами поставили, – это научные исследования нового коронавируса. Наши учёные продолжают системно изучать новый вирус и его свойства, от этого тоже зависит прогноз. Мы организовали мониторинг, во всех субъектах Российской Федерации мы собираем материалы от больных, доставляем их на «Вектор», не меньше 150 материалов в месяц. На сегодняшний день прочитаны полные геномы для 281 изолята нового коронавируса. Мы продолжаем эту работу. Биоинформатический анализ полных геномов свидетельствует о том, что значимых изменений вирусного генома за время циркуляции на территории Российской Федерации не выявили, изменений, которые влияли бы на развитие эпидситуации. Это важно для прогноза на грядущий период.

Мы провели исследование по изучению сохранения жизнедеятельности вируса на различных объектах окружающей среды, на различных поверхностях: на нержавеющей стали, линолеуме, стекле, пластике, керамической плитке. И можем сегодня с уверенностью сказать, что вирус сохраняется до 48 часов, следовательно, все наши рекомендации об обработке поверхностей крайне важно соблюдать.

Вместе с тем мы проверили, как работают все возможные доступные нам сегодня химические дезинфектанты для обработки различных поверхностей. И было показано, что все дезинфектанты – и хлорсодержащие, и спиртосодержащие, и дезинфектанты на основе четвертичных аммониевых оснований, – все активны в заявленных концентрациях. То есть вирус не столь устойчив, и правила дезинфекции, которые прописаны, позволяют от него избавиться. Как пример, этиловый и изопропиловый спирты даже в концентрации 30 процентов способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Такой же эффективностью обладают хлорсодержащие дезинфектанты, которые в течение нескольких десятков секунд полностью обеззараживают поверхность. Следовательно, ещё раз хочу подчеркнуть, чёткое соблюдение всех рекомендаций обязательно предотвратит распространение COVID и позволит сохранить человеческое здоровье и жизни.

Хотела бы ещё доложить, что в «Векторе» были проведены исследования по определению жизнеспособности вирусов в образцах воды, это было очень важно перед курортным сезоном. И мы сегодня видим, что вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться. Наш плотный мониторинг, сегодня это около 800 исследований, показывает, что пока таких рисков нет. Также было показано, что вирус неустойчив к воздействию температур, то есть кипячение убивает его мгновенно, как и многие другие вирусы.

Важные исследования, которые сейчас проводятся, – это исследования о совместной циркуляции вирусов: нового коронавируса и других респираторных вирусов. Завершены исследования по взаимному влиянию на организм человека нового коронавируса и аденовируса как наиболее распространённого вируса в первый период подъёма респираторных заболеваний. И показано, что с определённой вероятностью их совмещение может привести к повышению тяжести заболевания и возможному повышению тяжести заболеваний у лиц, которые не входят в настоящее время в группы риска. Это ещё один аргумент за то, чтобы очень серьёзно готовиться к предстоящему сезону гриппа и ОРВИ».

О наличии лекарственных препаратов, необходимого оборудования, средств индивидуальной защиты доложил первый заместитель Министра промышленности и торговли Сергей Цыб: «Поставленные Вами задачи по наращиванию производства средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений, аптек, торговых сетей выполнены. За счёт дополнительного финансирования, выделенного Правительством, наши предприятия быстро расширили мощности, в несколько раз увеличив объёмы выпуска продукции.

Мы полностью прекратили закупки антиковидной продукции за рубежом и сегодня обеспечиваем все текущие потребности здравоохранения. Сформировали в регионах запасы разных видов средств индивидуальной защиты и другой необходимой медицинской продукции.

Максимальные суточные объёмы производственных мощностей достигают 14 миллионов медицинских масок, 530 тысяч респираторов, 200 тысяч защитных костюмов, 115 тысяч пар перчаток, 50 тысяч защитных очков, 380 тысяч литров антисептических средств.

Сейчас предприятия ориентируются на спрос и задействуют возможности на 70–80 процентов. При этом с запасом закрывают потребности внутреннего рынка, даже осуществляют экспортные поставки и оказывают гуманитарную помощь.

По основным видам медицинского оборудования: произведено 8,5 тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких, 2 тысячи тепловизоров и 17,5 тысячи обеззараживателей воздуха. В августе-сентябре мы полностью завершим поставки этого медоборудования в регионы.

Что касается лекарств. Фарминдустрия поставляет необходимые объёмы 17 препаратов, которые рекомендованы Министерством здравоохранения для профилактики и лечения коронавируса. Недавно мы вывели на рынок новые препараты: «Олокизумаб», а также «Фавипиравир» или «Левилимаб», по которым освоен весь производственный цикл, включая синтез субстанций. То есть мы полностью имеем собственное производство этих препаратов на территории России.

С коллегами мы продолжаем внимательно отслеживать эпидемиологическую обстановку в Российской Федерации, и наши предприятия готовы к любым её изменениям».

В рамках совещания о деятельности Рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: «На этой площадке мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные со здравоохранением, санитарными мерами, межрегиональными перевозками, мерами экономической, финансовой поддержки в этот непростой период. Должен сказать, Владимир Владимирович, что Правительство Российской Федерации совместно с нами постоянно проводит эти мероприятия и оперативно реагирует на те вопросы, которые ставят регионы».

Далее об организации начала учебного года доложил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов: «Владимир Владимирович, с учётом проведения единого государственного экзамена у нас определённый опыт, как соблюдать все санитарные требования, уже отработан. Более 600 тысяч школьников сдавали единый государственный экзамен и никаких вспышек заболевания не было. Вчера мы провели большое всероссийское совещание с региональными министрами. Каждый министр доложил о готовности. Как уже Татьяна Алексеевна сказала, большинство регионов готово, с остальными в точечном режиме отрабатываем, планируются ремонты школ, поэтому максимально проведём просветительскую работу с родителями, учениками, чтобы максимально обезопасить наших детей, учителей, родителей».

Подводя итоги совещания, Владимир Путин остановился на ряде вопросов. В частности, он подчеркнул: «Самое главное – это, конечно, защитить жизнь и здоровье наших людей, обеспечить безопасность российских семей. Все уровни и органы власти должны выстраивать свои планы и действия именно в этой логике.

Обращаю внимание, здесь нет второстепенных вопросов, вопросов, которые можно отложить на потом. Каждый участок, каждое направление работы по охране здоровья наших граждан предельно важны и требуют нашего максимального внимания и концентрации ресурсов.

Согласен, особые усилия сейчас должны быть сосредоточены на профилактической работе. В первую очередь речь идёт о прививках от гриппа. В прошлом году такие прививки, как уже было сказано, сделали более половины граждан России. Это защитило от болезни миллионы людей. Многие перенесли её в лёгкой форме. И сегодня мы заслушали, как в текущем году выполняется национальный план профилактических прививок в части гриппа. Безусловно, он должен быть реализован в полном объёме и обеспечен необходимыми ресурсами.

Вместе с тем хотел бы подчеркнуть следующий, очень важный и значимый, момент. Ставить прививку от гриппа или нет – это, безусловно, личный выбор каждого человека. Но это и колоссальная ответственность каждого человека за своё здоровье и здоровье близких, особенно родителей за здоровье своих малышей. Принцип добровольности, безусловно, должен соблюдаться неукоснительно. Вместе с этим тем более значимой становится грамотная, что называется, понятная, доходчивая просветительская, разъяснительная работа. Подчеркну, это общая задача для всех уровней власти. Также рассчитываю на широкое, активное участие в этой работе волонтёрских, общественных организаций.

Надо широко информировать людей о важности прививок от гриппа и ОРВИ, сообщать, когда и в каком медицинском учреждении их можно сделать бесплатно, по предварительной записи, желательно без очередей, разумеется. Весь процесс должен быть организован максимально удобно для граждан, тем более пожилых людей или родителей с ребятишками, с детьми.

Второе. Необходимо пополнить и сформировать на предстоящий период запас необходимого медоборудования, антисептиков, масок и так далее. Вот сейчас докладывал замминистра о том, что работа идёт. Они должны быть в нужном количестве и в медицинских организациях, и в аптечной сети. Доступность должна быть стопроцентная по всей территории нашей страны.

Кроме того, в федеральных и региональных медицинских учреждениях должен быть сохранён резерв специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом. Также надо предусмотреть возможность быстрого развёртывания таких коек из резерва, в том числе для помощи пациентам с осложнениями гриппа и ОРВИ.

Далее. Прошу Правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надёжность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших эффективность препаратов для лечения коронавируса. А они у нас есть. Их промышленный выпуск в целом уже налажен. Нужно только обеспечить необходимый объём.

Следующее. Отдельно о создании вакцины от коронавируса. Очень важное направление. Как мы видим, наши научно-исследовательские организации очень серьёзно продвинулись на этом направлении. Сейчас вот здесь не говорили, но я знаю, что наработок гораздо больше, чем мы видим и читаем в средствах массовой информации. Напомню, что ключевыми требованиями к вакцине являются её доказанная эффективность и безопасность. Поэтому действовать нужно предельно взвешенно и аккуратно, с соблюдением всех требований и правил в этой сложной сфере. Уверенность в вакцине должна быть абсолютной. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса.

Нужно расширять применение современных электронных сервисов и услуг в здравоохранении, наращивать практику дистанционного общения врача и пациента, в том числе с помощью портала государственных и муниципальных услуг. Все необходимые для этого технические задачи должны быть своевременно решены, все механизмы отлажены. Такое оперативное взаимодействие с медицинскими специалистами особенно важно в период гриппа и простуд. У граждан, в том числе с хроническими заболеваниями, должна быть возможность получить консультацию, рекомендации дистанционно.

Я обращаю внимание Правительства, коллег в регионах: информация, внедрение цифровых решений – важнейшее направление качественного развития нашего здравоохранения.

Поэтому этими вопросами, так же, как и развитием всей системы здравоохранения, мы должны и будем заниматься постоянно. Я прошу исходить именно из этого, в том числе при планировании параметров федерального бюджета на предстоящий год. Чрезвычайно важно. Вовремя не сделаем чего-то, вы знаете это хорошо, потом будем изыскивать ресурсы. Поэтому нужно, определяя приоритеты, иметь в виду: то, о чём мы говорили сегодня, таким приоритетом, безусловно, является.

Я хочу вас всех поблагодарить и пожелать успехов. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даром не пройдёт, что мы, понимая свою ответственность, будем всё делать своевременно, будем работать чётко, слаженно и добьёмся хорошего командного результата в интересах граждан нашей страны».