Михаил Бабич и Артём Здунов ознакомились с исторической частью Дербента
- Автор Мадина
- 30 июля, 2020. Четверг 12:13
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» было проведено комплексное благоустройство переулка им. Казем-Бека. В 2019 году выполнен первый этап реконструкции, завершение второго этапа планируется в текущем году.
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В рамках первого этапа произведена укладка брусчатки, установлены фонари освещения, скамейки и урны для мусора, заменены инженерные сети, высажены деревья.
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В переулке Казем-Бека расположено здание городского «Пассажа», которое долгие годы простаивает в ветхом состоянии и не используется. С 1927 года сооружение использовали в качестве крытого рынка Госсовета. Сегодня здание находится в частной собственности. Администрация города рекомендовала хозяевам возродить его деятельность, проработать вопрос создания в нем пространства, в котором дербентцы, как и много лет назад, смогут реализовывать свою продукцию. Преимущество будет отдано продукции народно-художественных промыслов.
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Сейчас реконструированный переулок имеет шансы вновь стать центром притяжения городской общественности.
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Вечерами в переулке Казем-Бека музеи города организовывают различные выставки, творческие коллективы выступают на открытых микрофонах, люди собираются, чтобы обсудить важные события.
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Так и сегодня Музей мировых культур и религий представил делегации выставку «Был такой город Дербент...».
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В ходе визита в Дербент Михаил Бабич вместе с Артёмом Здуновым посетили основную достопримечательность населённого пункта – крепость «Нарын-кала». Здесь для гостей организовали культурно-просветительскую экскурсию и рассказали об истории архитектурных памятников разных эпох, находящихся на территории цитадели.
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