Михаилу Бабичу и Артёму Здунову презентовали главные проекты развития древнейшего города России – Дербента

В рамках рабочей поездки в Дербент первому замминистра экономического развития РФ Михаилу Бабичу и Председателю Правительства РД Артёму Здунову презентовали главные проекты развития древнейшего города России, пишет РИА "Дагестан".

В частности, мэр города Хизри Абакаров ознакомил гостей с работами по комплексному благоустройству парка им. Низами Гянджеви с обустройством мультимедийного фонтана. Это самый большой по площади городской парк в Дербенте, памятник культурного наследия, символ города. Он расположен в центре населенного пункта вдоль северной стены древнего Дербента, отделяющей его от парка им. С. Стальского.

Одним из элементов Северной стены на территории парка им. Низами Гянджеви является построенный русскими войсками в 1853 году деревянный маяк, который в 1866 году был перестроен в каменный. Маяк планируется открыть для посещений. Еще одним историко-архитектурным элементом стены на территории парка являются ворота Киямат-капы – «Ворота судного дня» – культовое мусульманское место, возникшее в IХ-Х вв.

Вдоль северной Крепостной стены выше парка Низами Гянджеви также начаты работы по благоустройству ул. Мамедбекова. Проект предполагает обустройство пешеходной зоны, мощение дорожного покрытия натуральным камнем, размещение туристических павильонов и отдельных зон, представляющих народные художественные промыслы Дагестана, специальную подсветку крепостной стены, зеленых зон. Покрытую куполом территорию раскопок, которые проводились на улице Мамедбекова, планируется реконструировать и установить плоское, прочное и прозрачное стекло с пешеходным мостом, чтобы люди могли проходить над раскопками и рассматривать их.

В этом году благоустройством будет охвачено 800 метров улицы, а в дальнейшем предполагается продлить туристический маршрут через парк Низами Гянджеви к новой набережной.

Благоустройство парка им. Низами Гянджеви реализуется в несколько этапов – строительство Большого мультимедийного фонтана и благоустройство парковой зоны. На сегодняшний день уже залит фундамент, выполнены наружные и внутренние работы, где расположены резервуары для воды, установлены электрогенератор и 180 насосов для поддержания работы фонтана.

В начале реализации работ по благоустройству парка им. Низами Гянджеви были обнаружены средневековые надмогильные саркофаги. Это событие стало толчком к организации археологических раскопок на территории парка.

После завершения работ по благоустройству парка им. Низами Гянджеви и подходящих к нему бульваров он станет одним из самых современных парков не только на Юге России, но и во всей стране. Кроме этого, в парке будет большое количество детских площадок, скейт-парк, спортивные площадки. Изюминкой парка станет Большой мультимедийный фонтан с проекцией на воду, звуковым сопровождением и спецэффектами, которому нет аналогов в Дагестане и на всем Северном Кавказе.

Комплексное благоустройство парка осуществляется в рамках госпрограммы Республики Дагестан «Комплексное территориальное развитие городского округа «город Дербент». Строительство фонтана осуществляется за счет пожертвования ПАО «Сбербанк России».