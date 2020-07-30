Михаил Бабич ознакомился с перспективами развития коньячного производства в Дербенте

В первую очередь, делегация, состоящая из представителей Минэкономразвития РФ и региональных министерств и ведомств, посетила Дербентский коньячный комбинат. Проведя экскурсию по заводу, его директор Павел Мишиев поделился историей предприятия, интересными фактами, связанными с появлением того или иного марочного коньяка. Всего завод производит около 100 наименований продукции, прежде всего, — коньяки почти с 60-летней выдержкой, занимающие своё особое место в коллекционном подвале.

Продукция завода регулярно занимает ведущие места на международных конкурсах. Директор предприятия провёл делегацию также по цехам и хранилищам, где ознакомил гостей с технологией производства вин и коньяков, а также озвучил ряд значимых проблем, среди которых недостаток хороших бочек для хранения коньячного дистиллята и определенные сложности с решением земельных вопросов, необходимых для расширения производства.

Завод основан в 1960 году на базе созданного в конце 19 века Дербентского винзавода. Комбинат является одним из лидеров коньячного производства России и одним из немногих, имеющих полный цикл производства – от выращивания и переработки винограда до производства готовой продукции. Основным видом деятельности является производство коньяка, дополнительным – производство бренди, вин, кальвадоса, водки.

Лицензированные мощности по производству коньяка составляют 516 тыс. дал коньяка, 288 тыс. дал водки и 100 тыс. дал вина.

В 2019 году на АО «Дербентский коньячный комбинат» произведено 180,7 тыс. дал коньяка, что на 10,3 % больше, чем в 2018 году. На предприятии в последние годы в целях создания собственной сырьевой базы ежегодно производилась закладка виноградников. На сегодняшний день ДКК располагает 959 гектарами виноградников европейских технических сортов.

Пояснения по всем вопросам гостям дали гендиректор комбината Павел Мишиев и мэр Дербента Хизри Абакаров.