Под руководством Михаила Бабича обсуждены вопросы развития Дербента

Презентацию проектов, направленных на рост Дербента в туристической сфере и повышение уровня комфортности проживания населения, провели глава Дербента Хизри Абакаров и главный архитектор города Иса Ахмедов. В обсуждении принимали участие заместитель руководителя Минэкономразвития РФ Сергей Галкин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров, директор департамента стратегического и инвестиционного развития СКФО Минэкономразвития РФ Игорь Храновский, директор департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Ольга Рухуллаева, руководители региональных ведомств.

Открывая совещание, Михаил Бабич подчеркнул, что городов с такой историей и таким потенциалом в стране мало.

«Дербент действительно может стать точкой развития в туристической сфере не только для России, но и в контексте международного туризма. Потому что этот город – жемчужина мировой истории. Наше сегодняшнее совещание посвящено тому, чтобы подумать, что можно сделать совместным усилиями, чтобы помочь в его развитии. У нас есть партнеры, которые с любовью относятся к городу, вкладывают свои усилия и средства. Прежде всего, это российский предприниматель Сулейман Керимов, руководство ПАО «Сбербанк» и ряд других инвесторов. Федеральные, региональные и муниципальные власти готовы объединить усилия, чтобы сделать Дербент центром развития Кавказа и всей России», — подчеркнул Михаил Бабич.

Он напомнил, что по итогам празднования 2000-летия города Президентом России был утвержден перечень мероприятий по развитию инфраструктуры Дербента. Отмечено, что в настоящее время в рамках реализации мероприятий по указанному перечню ведется реконструкция Самур-Дербентской оросительной системы в черте города, осуществляется строительство очистных сооружений канализации.

По словам Михаила Бабича, на текущий момент остаются невыполненными мероприятия по развитию улично-дорожной сети. На этом вопросе участники совещания остановились отдельно.

Также заместитель Министра рассказал, что помимо строительства очистных сооружений в Дербенте, прорабатывается вопрос строительства таких сооружений в городе Дагестанские Огни, который граничит с Дербентом. По итогам разработки ПСД со стороны республики будет совместно проработан вопрос привлечения средств из федерального бюджета на строительство, в том числе в рамках программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

«Цель сегодняшнего совещания — формирование сквозного перечня мероприятий, плана действий для того, чтобы синхронизировать усилия всех участников этого процесса [по развитию города] как с позиции государственных органов власти, так и с позиции потенциальных инвесторов, которые готовы принять участие в данной работе», — обозначил Михаил Бабич.

Продолжая комментировать цели встречи, Председатель Правительства Дагестана Артем Здунов отметил, что вопросы развития городов республики обсуждаются не в первый раз.

«Проблемы везде одни и те же – они начинаются с водоотведения, канализации, функционирования социальных учреждений, технических присоединений электрических, газовых сетей и т.д. Но Дербент особенный город. Здесь всё надо взвешивать на историческую и культурную идентичность. Когда мы говорим о поэтапном переходе от одних работ к другим [более современным видам], надо отметить, что очень правильно начала работать администрация Дербента в плане переноса воздушных линий под землю.

Всё перечисленное выше — это вопросы комфортного проживания. Нам необходимо создать мощный центр притяжения туристов. Для этого нужно подумать, как соединить эти два фактора», — сказал он, проинформировав, что Дербент – единственный город в республике, где действует госпрограмма конкретно по муниципалитету, позволяющая привлекать федеральные средства.

Мэр Дербента Хизри Абакаров поблагодарил почетных гостей за внимание к городу.

«Хочу сказать «спасибо» всем, кто уделяет нам время, оказывает поддержку, тем инвесторам, которые вкладывают свои средства. Для нас это большая помощь», — заявил Хизри Абакаров.