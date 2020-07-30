Первый замминистра экономического развития РФ посетил переулок Казем-Бека и древнюю цитадель Нарын-кала

Первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич в рамках рабочей поездки в Дербент вместе с мэром города Хизри Абакаровым посетил переулок Казем-Бека и древнюю цитадель Нарын-кала.

Переулок Казем-Бека был реконструирован в конце прошлого года. Из невзрачного и безлюдного места он превратился в настоящий бульвар, насыщенный жизнью, где интересно проводить время горожанам и туристам.

Михаилу Бабичу рассказали о том, что переулок назван в честь основоположника российского востоковедения, крупнейшего отечественного тюрколога, исламоведа Мирзы Мухаммед-Али Казем-бека. Это единственный в российской истории человек, который трижды удостоен Демидовской премии. Вечерами на переулке Казем-Бека музеи города организовывают различные выставки, творческие коллективы выступают на открытых микрофонах, люди собираются, чтобы обсудить важные события.

Так и сегодня Музей мировых культур и религий представил выставку «Был такой город Дербент…», с который был ознакомлен Михаил Бабич. Выставка рассказывает о семьях, проживающих в Дербенте. Это проект о людях, которых уже нет. Руководитель музея подчеркнула, что знакомство с выставкой — это способ осознать свой город как дом, как семью, где личные воспоминания выстраивают коллективную память.

У стен величественной крепости почетных гостей с подносом полным национальных сладостей встретила экскурсовод Таиса Алибутаева, которая все экскурсии проводит в традиционном наряде. Это позволяет гостям города больше проникнуться его неповторимой атмосферой и уникальной историей. Михаилу Бабичу рассказали об истории архитектурных памятников разных эпох, находящихся на территории цитадели. Напомним, что цитадель Нарын-кала – это мощный оборонительный комплекс, построенный в VI веке н. э. Она входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.