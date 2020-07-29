В мероприятии принимали участие зампред Правительства РД Рамазан Джафаров, глава Миннаца республики Энрик Муслимов, представители Минздрава, МЧС, Минкомсвязи, МВД, мэрии, Роспотребнадзора и Минсельхозпрода региона.
В ходе совещания было отмечено, что праздник в этом году проходит на фоне пандемии COVID-19, в связи с чем необходимо принятие дополнительных мер безопасности во избежание возникновения повторных очагов распространения коронавирусной инфекции среди жителей региона.
Профильными ведомствами были разработаны рекомендации в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период подготовки и проведения Курбан-байрама.
Также религиозной части населения республики было рекомендовано соблюдать дистанцирование и пользоваться индивидуальными средствами защиты при посещении мечетей, а по возможности провести торжественные мероприятия в узком семейном кругу.
По итогам совещания Рамазан Джафаров утвердил План мероприятий по организации и проведению в РД праздника Курбан-байрам.