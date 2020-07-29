ЗАМАНА - В Миннаце Дагестана обсудили организацию и проведение праздника Курбан-байрам

В Миннаце Дагестана обсудили организацию и проведение праздника Курбан-байрам

Автор
29 июля, 2020. Среда 17:21
В Миннаце Дагестана обсудили организацию и проведение праздника Курбан-байрам

В Миннаце региона состоялось обсуждение вопросов организации и проведения праздника Курбан-байрам, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства. 

В Миннаце Дагестана обсудили организацию и проведение праздника Курбан-байрам
Информация

В мероприятии принимали участие зампред Правительства РД Рамазан Джафаров, глава Миннаца республики Энрик Муслимов, представители Минздрава, МЧС, Минкомсвязи, МВД, мэрии, Роспотребнадзора и Минсельхозпрода региона.

В ходе совещания было отмечено, что праздник в этом году проходит на фоне пандемии COVID-19, в связи с чем необходимо принятие дополнительных мер безопасности во избежание возникновения повторных очагов распространения коронавирусной инфекции среди жителей региона.

Профильными ведомствами были разработаны рекомендации в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в период подготовки и проведения Курбан-байрама.

Также религиозной части населения республики было рекомендовано соблюдать дистанцирование и пользоваться индивидуальными средствами защиты при посещении мечетей, а по возможности провести торжественные мероприятия в узком семейном кругу.

По итогам совещания Рамазан Джафаров утвердил План мероприятий по организации и проведению в РД праздника Курбан-байрам.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top