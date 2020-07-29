ЗАМАНА - Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку

Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку

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29 июля, 2020. Среда 16:09
Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку

Специалисты городской клинической больницы Махачкалы в течение трех дней находились в ГКБ № 40 Москвы в поселке Коммунарка для обмена опытом по лечению пациентов c коронавирусной инфекцией.

Сотрудники ГКБ Махачкалы завершили трехдневный рабочий визит в коммунарку
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В рабочую группу вошли врач-пульмонолог Саида Гаджиева, врач-реаниматолог Магомед Алиев, заведующий приемным отделением Магомедали Саламов и помощник главврача Исрафил Исрафилов. В рамках рабочего визита сотрудники ГКБ Махачкалы побывали в «красной зоне», в которой отработали шестичасовое дежурство.

В беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» Исрафилов сообщил, что в Москву они отправились по приглашению главного врача коммунарки Дениса Проценко. «Московские и дагестанские врачи обменялись опытом, провели совместные обходы, обсудили важные вопросы в лечении коронавирусных больных. Кроме того, мы изучили как выстроен колл-центр, как информируются родственники о состоянии пациентов, как проходят передачи посылок больным, как работают волонтеры. Все полезное, что мы увидели в больнице, будем применять в своем учреждении, а также делиться опытом с местными коллегами», – прокомментировал Исрафилов.

 

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