Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой

Совещание по вопросу социально-экономического развития Республики Дагестан провели сегодня, 28 июля, в Махачкале Глава Дагестана Владимир Васильев и первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич.

На совещании был рассмотрен актуальный для республики вопрос водоснабжения. Михаил Бабич сообщил, что Министерство экономического развития России намерено изучить такие крайне важные для Дагестана вопросы, как обеспечение жителей республики питьевой водой и строительство очистных сооружений. «В ходе сегодняшней работы нам предстоит понять, что нужно для решения такой насущной для Дагестана проблемы. Особенно остро этот вопрос стоит в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре, Дербенте и Буйнакске», – указал первый заместитель министра.

Он подчеркнул, что в рамках двухдневного пребывания в республике делегация Минэкономразвития РФ постарается «максимум увидеть» и поговорить с руководителями городов, районов, руководителями предприятий.

Это, по словам Михаила Бабича, поможет определить ключевые проблемные вопросы, которые волнуют республику, и, соответственно, сделать все необходимое, чтобы в Госпрограмме по развитию Северного Кавказа, в отраслевых программах, национальных проектах интересы республики были максимально учтены.