На совещании был рассмотрен актуальный для республики вопрос водоснабжения. Михаил Бабич сообщил, что Министерство экономического развития России намерено изучить такие крайне важные для Дагестана вопросы, как обеспечение жителей республики питьевой водой и строительство очистных сооружений. «В ходе сегодняшней работы нам предстоит понять, что нужно для решения такой насущной для Дагестана проблемы. Особенно остро этот вопрос стоит в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре, Дербенте и Буйнакске», – указал первый заместитель министра.
Он подчеркнул, что в рамках двухдневного пребывания в республике делегация Минэкономразвития РФ постарается «максимум увидеть» и поговорить с руководителями городов, районов, руководителями предприятий.
Это, по словам Михаила Бабича, поможет определить ключевые проблемные вопросы, которые волнуют республику, и, соответственно, сделать все необходимое, чтобы в Госпрограмме по развитию Северного Кавказа, в отраслевых программах, национальных проектах интересы республики были максимально учтены.