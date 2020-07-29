ЗАМАНА - Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой

Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой

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29 июля, 2020. Среда 11:28
Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой

Совещание по вопросу социально-экономического развития Республики Дагестан провели сегодня, 28 июля, в Махачкале Глава Дагестана Владимир Васильев и первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Михаил Бабич.

Минэкономразвития России изучит вопрос обеспечения дагестанцев питьевой водой
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На совещании был рассмотрен актуальный для республики вопрос водоснабжения. Михаил Бабич сообщил, что Министерство экономического развития России намерено изучить такие крайне важные для Дагестана вопросы, как обеспечение жителей республики питьевой водой и строительство очистных сооружений. «В ходе сегодняшней работы нам предстоит понять, что нужно для решения такой насущной для Дагестана проблемы. Особенно остро этот вопрос стоит в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре, Дербенте и Буйнакске», – указал первый заместитель министра.

Он подчеркнул, что в рамках двухдневного пребывания в республике делегация Минэкономразвития РФ постарается «максимум увидеть» и поговорить с руководителями городов, районов, руководителями предприятий.

Это, по словам Михаила Бабича, поможет определить ключевые проблемные вопросы, которые волнуют республику, и, соответственно, сделать все необходимое, чтобы в Госпрограмме по развитию Северного Кавказа, в отраслевых программах, национальных проектах интересы республики были максимально учтены.

 

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