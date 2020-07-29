Владимир Васильев: «Перевод Каспийской флотилии улучшит жизнь людей»

После чего было проведено совещание, посвящённое этой теме и дополнительным задачам по улучшению социальной и коммунальной инфраструктуры Каспийска, которые появились вслед за этим решением Президента РФ. На месте дислокации Каспийской флотилии, прежде всего, высокие гости уделили внимание быту военнослужащих, в расположении которых бассейн, тренажёрный зал, библиотека, комната отдыха и т.д. Так же был осмотрен мол (гидротехническое оградительное сооружение для защиты акватории от волнения), который возводится для Каспийской флотилии.

Здесь же, на территории воинской части, было проведено совещание. Михаил Бабич, прежде всего, отметил, что федеральный центр готов оказать дополнительную помощь Дагестану.

«Мы с вами посмотрели, как идёт строительство комфортного жилья для военных, развитой социальной инфраструктуры, возведён новый и современный госпиталь, который Минобороны передало системе здравоохранения Дагестана. Кроме того, главное военно-строительное управление Минобороны РФ, по поручению Президента РФ, занимается строительством 74 социальных объектов на всей территории республики стоимостью 13 млрд рублей. В этой связи хочу ещё раз выразить благодарность Министерству обороны РФ. По Каспийску же у нас есть отдельно поручение Главы Государства и Правительства РФ - обеспечить синхронизированное строительство социальной сферы, это будет сделано как в интересах военнослужащих, так и гражданского населения - школы, детские сады и т.д. Если есть проблемы, то мы их учтём при планировании бюджетного цикла, чтобы в полном объёме обеспечить выполнение этих задач», -пообещал Михаил Бабич.

Глава Дагестана отметил, что эта тема находится на контроле республиканского парламента, и недавно должна была состояться встреча замминистра обороны РФ Тимура Иванова с депутатами НС РД, но с учётом эпидемиологической обстановки обсуждение прошло в режиме видеоконференцсвязи.

«Мы договорились, что всё равно проведём реальную встречу и, надеюсь, что она пройдёт в ближайшее время. Кроме того, все должны узнать, что с полной отделкой, вплоть до занавесок и всей необходимой бытовой техникой, стоимость квадратного метра жилья в новых квартирах для военных Каспийской флотилии составила всего 46 тысяч рублей. Президентом РФ была так же поставлена задача, чтобы перевод флотилии не только не ухудшил, а улучшил социальную, коммунальную инфраструктуру и всего, что касается жизни людей, как военных, так и местного населения. Благодаря этому решению мы в сжатые сроки строим школы, детские сады и даже ясли, чего раньше не строили», - подчеркнул Владимир Васильев.

В свою очередь министр строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев сообщил, что эти 74 объекта стоимостью 13 млрд рублей строятся дагестанскими подрядчиками, рабочая сила обеспечена за счёт трудовых резервов республики, и налоги идут в местный бюджет. Строительные материалы приобретаются тоже в республике.

«Для обеспечения социальной инфраструктуры Каспийска с учётом передислокации нами завершено и осуществляется строительство 9 школ на 6048 мест, 6 детских садов на 1370 мест, в том числе 490 ясельных и одно детское медучреждение. Всего 16 объектов на сумму более 5,5 млрд рублей. Кроме того, на территории военного городка, который вы сегодня посещали, осматривая новые дома, Минобороны России приняло решение о строительстве школы на 1224 места. Начнётся строительство в этом году, а ввод - в следующем», - сообщил министр.

Коснулся он и коммунальной сферы, сообщив что город изначально был рассчитан на 40 тысяч человек, а уже сейчас население Каспийска превышает 100 тысяч, ещё порядка 40 тысяч прибавится после передислокации Каспийской флотилии.

«За счёт средств республиканского бюджета ведётся разработка проектно-сметной документации по обеспечению чистой водой микрорайонов 7,8,10 и 11, где идёт наиболее активная застройка. Так же необходимо завершить вторую очередь строительства водоочистных сооружений с увеличением мощности с 30 до 60 тысяч кубометров в сутки. Кроме того, надо провести расчистку озера, из которого идёт водоподача в Каспийск, осуществить строительство и реконструкцию насосных станций городских магистральных сетей, завершить строительство водовода Махачкала-Каспийск-Избербаш», - сказал, в частности, Малик Баглиев.