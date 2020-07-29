В Каспийске запустили производство полиэтилена

Во вторник, 28 июля, на территории инвестиционной площадки «Уйташ» в г.Каспийске открылся новый завод по производству полиэтилена и изделий из него ООО «Дагполимер».

В церемонии торжественного запуска предприятия приняли участие Глава республики Владимир Васильев, Первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич и премьер-министр региона Артём Здунов.

Перед началом мероприятия Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов презентовал коллегам индустриальный парк «Уйташ» и реализуемые там проекты.

На сегодняшний день активно проводится работа по привлечению новых инициаторов проектов. Из тех же, кто введет свой промышленный объект уже в этом году, - ООО «Каспийский завод стекловолокна». Сегодня здесь ведутся строительно-монтажные работы и подводятся линии электропередач. К концу года планируется завершить строительство завода по производству стекловолокна и изделий из него, где будет работать185 высококлассных специалистов. В перспективе при реализации проекта по строительству стекловаренной печи для производства одностадийного текстильного стекловолокна (стеклонити и стеклоровинги) планируется создание 364 рабочих мест и привлечение 2850,0 млн руб. инвестиций.

Проект этот значимый не только для республики, но и для страны в целом. А его реализация может служить хорошим образцом эффективного взаимодействия власти и бизнеса. На сегодняшний день в России не осталось ни одного производства текстильного стекловолокна, при этом 100 тысяч тонн подобного волокна в год завозится в нашу страну извне. В этой связи на первом этапе в Каспийске запускается производство текстильных тонких нитей, которые будут поставляться на переработку российским заводам. Эта работа уже ведётся, но в связи с имеющимся спросом объёмы требуют увеличения - продукция востребована в таких ёмких отраслях, как автомобилестроение, авиация, радиоэлектроника и т.д.

Михаил Бабич согласился, что проект интересный и перспективный, и предложил проработать все связанные с ним вопросы детально, чтобы поэтапно реализовать задуманное.

Еще тремя инициаторами проектов ведутся работы по подготовке необходимой документации («Строительство завода безалкогольных напитков и соков» (инициатор проекта ООО «Ириб»), «Строительство мясоперерабатывающего комплекса» (инициатор проекта ООО «Агромит») и «Создание частного индустриального комплекса (парка) «Уйташ» (инициатор проекта ООО УК «АРС КАПИТАЛ»).

В целом на инвестиционной площадке «Уйташ» реализуется 6 инвестиционных проектов, из которых на реализацию 4 проектов земельные участки выделены в рамках механизма «без торгов». Общее число рабочих мест по 6 проектам составляет 1411 ед., объем инвестиций – 2072,0 млн рублей.

При этом, исходя из заявленных объемов необходимых мощностей для реализации всех проектов, потребуется увеличение мощностей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Кроме того, в целях развития инвестиционной площадки «Уйташ» разработана схема прохождения ливневой канализации и автодороги. Соответствующие обращения и предварительные заявки по строительству указанных объектов направлены в Фонд развития моногородов.

Обращаясь на церемонии открытия завода к коллективу нового предприятия, Михаил Бабич отметил огромное внимание, уделяемое руководством республики, развитию инвестиционного климата и реализации проектов, имеющих высокую добавленную стоимость. «Сейчас мы видим завершение этапа реализации одного из таких проектов. Задача Министерства экономического развития РФ и Корпорации развития Северного Кавказа состоит в том, чтобы оказать максимальную поддержку бизнесу, тем энергичным людям, которые вкладывают свой интеллект, знания и ресурсы в развитие экономики Дагестана. Мы будем поддерживать такие проекты. Власть на таких успешных примерах может создать условия для инвестиций в Дагестан, так как появляется понимание, что здесь работать комфортно и безопасно. Хочу, Владимир Абдуалиевич, поблагодарить Вас, Вашу команду, потому что только такие целенаправленные усилия позволяют реализовывать подобные проекты. Открывая это производство, хотим ещё раз пригласить бизнес к работе. Желаю вам успехов в развитии», - заключил Первый замминистра экономического развития страны.

Со своей стороны Владимир Васильев отметил важность запуска подобного производства. Связал Глава региона это, прежде всего, с возможностью таким образом создать новые рабочие места в республике. Особенно это актуально для моногородов, где ситуация на рынке труда находится в прямой зависимости от деятельности одного градообразующего предприятия.

Ввод в эксплуатацию завода по производству и переработке полиэтиленов дал возможность создать 21 новое высокотехнологичное рабочее место.

«Мы сейчас очень заинтересованы в том, чтобы в Дагестане было как можно больше высокотехнологичных, высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы наша молодёжь не уезжала в поисках лучшей доли. Эти задачи мы решаем, и я очень рад, что Министерство экономического развития РФ стало правопреемником Министерства по делам Северного Кавказа. Спасибо вам за поддержку, мы постараемся не подвести», - сказал Глава региона, пожелав при этом молодому коллективу ООО «Дагполимер» производственных успехов, дальнейшего развития и расширения масштабов производства. Кроме того, руководитель республики поблагодарил инициаторов проекта за вклад в общее дело развития экономики Дагестана.

В завершение выступил инициатор проекта, учредитель ООО «Группа компаний «Каспий композит» Патахудин Магомедов, который поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве завода. Отдельную благодарность за поддержку Патахудин Магомедов выразил руководителям республики.

Официально дав старт работе нового завода, руководители осмотрели его производственные линии и продукцию, в том числе пленку и полиэтиленовые гранулы. Объем ежегодных налоговых отчислений в местные бюджеты от производства ожидается в размере 1,1 млн руб.

Предприятие «Дагполимер» будет использовать инфраструктуру Фонда развития моногородов. На ее строительство в 2017-2018 годах Фонд выделил почти 550 млн рублей. За счет этих средств были построены газопровод, сети водоотведения и водоснабжения, две электроподстанции, а также автодорога к индустриальному парку. Все объекты введены в эксплуатацию, к ним также подключены два якорных инвестпроекта - АО «Завод им. Гаджиева» и ООО «Завод строительных материалов».