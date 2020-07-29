В Дагестане отмечается рост темпов промышленного производства

Сегодня, 28 июля, выступая на совещании под руководством Главы Дагестана Владимира Васильева и первого замминистра экономического развития РФ Михаила Бабича, Председатель Правительства Дагестана Артём Здунов сообщил, что в Дагестане по итогам первого полугодия 2020 года отмечается рост темпов промышленного производства: по оценкам, он составил 8,3%.

Глава кабмина республики добавил, что если говорить в целом о развитии отрасли, то с 2016 года наметилась тенденция увеличения ее доли в валовом региональном продукте.

Вместе с тем, подчеркнул Артём Здунов, снижение в 2019 году государственных оборонных заказов привело к общему спаду промышленного производства. Благодаря проведенной работе в прошлом году удалось дополнительно привлечь гособоронзаказ на 2020 год на 7,1 млрд рублей, в том числе для Концерна КЭМЗ – на 2,6 млрд рублей и для завода «Дагдизель» – на 3,6 млрд рублей. В результате этого за первое полугодие темпы промышленного производства возросли на 8,3%.

Однако объемы государственного оборонного заказа, размещаемого на предприятиях республики, считает премьер-министр, не обеспечивают достаточную загрузку имеющихся мощностей. «В связи с этим сохранение и увеличение государственного заказа на оборонную продукцию, размещаемую на предприятиях Дагестана, является одним из приоритетов в развитии промышленного комплекса республики», – подчеркнул Артём Здунов.

Далее он рассказал о проводимой работе по развитию промышленной кооперации и производству продукции гражданского назначения.

Так, в ОАО «Концерн КЭМЗ» начата реализация проекта по производству средних автодорожных быстровозводимых разборных мостов (САРМ) длиной в среднем 32 метра, изготовлен первый САРМ стоимостью 6 млн рублей; ведется производство моста для нужд Минобороны, комплектующих для гражданской и военной авиации.

Здунов напомнил, что при строительстве трех госпиталей Минобороны России использовалась продукция дагестанских производителей. А завод «Дагдизель» в период пандемии освоил и изготовил для нужд медицинских учреждений 1300 кислородных вентилей к медицинскому оборудованию.