В Тляратинском районе ограбили сельскую администрацию

Неизвестный грабитель похитил из администрации сельсовета Саниортинский в Тляратинском районе документы кандидатов в депутаты сельского собрания, сообщили «Молодежке» в пресс-службе Избиркома Дагестана.

«В ночь с 26 июля на 27 июля 2020 года из сейфа администрации сельского поселения «сельсовет Саниортинский» неустановленным лицом были похищены находившиеся в нем ценности, финансовые документы администрации, в том числе и документы кандидатов в депутаты», – рассказал собеседник.

В МВД Дагестана «Молодежке» подтвердили факт ограбления.

По данным пресс-службы Избиркома, документы в качестве кандидатов в депутаты подали 16 человек, они хранились в сейфе администрации. Ранее каждому из них было выдано письменное подтверждение получения документов с указанием даты и времени их приема. На сегодня все похищенные бумаги восстановлены в полном объеме.

Выборы сельских депутатов в сельсовете Саниортинский должны пройти в единый день голосования – 13 сентября. При необходимости местная избирательная комиссия может начать выборы досрочно 11 сентября. В этом случае голосование продлится три дня: 11 и 12 сентября – досрочно, 13 сентября – в основной день. Всего в единый день голосования в Дагестане должны пройти 615 кампаний по выборам в органы местного самоуправления на территории шести городов и 38 районов.

В сельсовет Саниортинский входят пять сел: Гараколоб, Нитилсух, Росноб, Талсух и Цумилух, которое является его административным центром.