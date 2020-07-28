Делегация Минэкономразвития РФ ознакомилась с возможностями Махачкалинского морского торгового порта

Сегодня это одно из важнейших связующих стратегических звеньев транспортной системы Юга России с государствами Средней Азии, Закавказья, Ираном. Сухогрузная гавань порта включает в себя перегрузочный комплекс на 3 млн тонн грузооборота в год и нефтеналивную гавань мощностью 7,9 млн тонн в год с причалами, оснащенными современным технологическим оборудованием для приема танкеров грузоподъемностью 13 тыс. тонн.

По итогам работы за 2019 год объем грузооборота составил 4,6 млн тонн грузов, в том числе нефтеперевалка – 4,2 млн тонн. Таким образом, по сравнению с 2018 годом грузооборот вырос в 1,8 раз, в том числе по нефтеперевалке – в 2 раза.

Ограничивающим фактором в развитии Махачкалинского морского торгового порта является низкая пропускная способность автомобильных дорог, ведущих к порту. На этом вопросе в ходе осмотра заострил внимание министр транспорта и дорожного хозяйства РД Ширухан Гаджимурадов. В этой связи предложено строительство отдельной подъездной дороги к Махачкалинскому порту от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала вдоль прибрежной линии Каспийского моря и железной дороги, что, помимо увеличения пропускной способности порта, будет способствовать улучшению экологической обстановки в регионе и развитию дорожной сети г. Махачкалы. Протяжённость дороги – 5,7 км.

О существенном росте грузооборота, в том числе нефтеперевалки, сказал и гендиректор объединения «Дагнефтепродукт» Магомед-Султан Магомедов. Сегодня перевалка достигла рекордных показателей, но есть возможность увеличивать эту цифру и дальше. За создание оптимальных условий он поблагодарил Главу региона. В свою очередь Владимир Васильев высказал мнение, что такого эффекта удалось достичь благодаря наведению порядка в отрасли. При этом он напомнил о поддержке, которую региону оказали руководители федеральных министерств и ведомств по всем направлениям.

О работе порта подробно доложил генеральный директор предприятия Мурад Хидиров. Так, планируется расширение инфраструктуры порта, в частности, увеличение объемов мощностей переработки и его пропускной способности, проведение дноуглубительных работ для безопасного маневрирования и стоянки кораблей и судов и так далее. Как отмечалось, углубление каналов существенно улучшит ситуацию. Благодаря этому перевалку можно увеличить на 2 млн тонн, а если будет грузовая база, то есть возможность достичь еще более впечатляющих результатов. Также Мурад Хидиров добавил, что за последние 7 лет территорию порта расширили почти на 11 га.

Комментируя, Владимир Васильев подчеркнул, что если будут проведены дноуглубительные работы, то будет создана боевая гавань и рыбный порт. Особое внимание было обращено на то, что при помощи песка, который поднимают в процессе углубления дна, как раз и создаются новые площадки.

Говоря о перспективах, руководитель республики добавил: «Тут по сути получается постоянный спрос. На 11 га территорию уже расширили, они еще сделают 5, дно углубим, а зато придет столько нефти и какой эффект у нас будет».

Затем делегация посетила территорию ОАО «Дагнефтепродукт». Это целый комплекс предприятий, в состав которого входят распределительные нефтебазы, автозаправочные станции и Махачкалинская нефтеперевалочная станция, которая является одним из крупнейших и старейших в своей отрасли в России. Нефтебаза ОАО «Дагнефтепродукт» вплотную примыкает к Махачкалинскому международному морскому торговому порту – самому южному и незамерзающему порту России, что дает возможность работать круглый год.