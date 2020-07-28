Основные вопросы развития Дагестана обсудили на совещании под руководством Владимира Васильева и Михаила Бабича

Вопросы социально-экономического развития Дагестана обсудили сегодня в ходе совещания под руководством главы республики Владимира Васильева и первого замминистра экономического развития РФ Михаила Бабича, находящегося с рабочим визитом в регионе.

Поприветствовав представителей федерального ведомства, Владимир Васильев выразил благодарность за поддержку и помощь республике, которую на протяжении нескольких лет оказывает Минэкономразвития России. К примеру, он напомнил, что, благодаря содействию федерального ведомства, удалось «продвинуть» вопрос в части увеличения акцизов на коньяк, производимый в республике, с тем чтобы сохранить ее богатые традиции, конкурентность на рынке, за что выразил благодарность от имени виноградарей и производителей коньяка.

Владимир Васильев выразил надежду, что по итогам обсуждения будут приняты такие решения, которые позволят улучшить социально-экономическое развитие республики.

Первый замминистра федерального ведомства со своей стороны подчеркнул, что в рамках двухдневного пребывания в республике представители делегации намерены изучить основные проблемы региона и осмотреть ряд строящихся объектов.

Михаил Бабич подчеркнул, что в ходе пребывания в республике они постараются «максимум увидеть» и поговорить с руководителями городов, районов, руководителями предприятий для того, чтобы определить ключевые проблемные вопросы, которые волнуют республику, и, соответственно, сделать все необходимое для того, чтобы в Госпрограмме по развитию Северного Кавказа, в отраслевых программах, национальных проектах интересы Дагестана были максимально учтены.

«В ходе сегодняшней работы нам предстоит понять, что нужно для решения такой насущной для Дагестана проблемы, как обеспечение питьевой водой, решения проблем очистных сооружений. Особенно остро эта проблема стоит в Махачкале, Хасавюрте, Кизляре, Дербенте и Буйнакске», – сказал Бабич.

По его словам, также предстоит обсудить такие проблемы, как аварийные здания учебных учреждений, и ряд других.

«Сегодня мы посмотрим развитие Каспийска, по которому есть отдельное поручение Президента с учетом передислокации личного состава Каспийской флотилии, ну и с максимальным учетом интересов жителей города», – отметил далее первый замминистра, подчеркнув при этом, что развитию Дагестана особое внимание уделяется главой государства. «Есть ряд поручений, которые им даны по развитию республики, они у нас находятся на особом контроле», – добавил Бабич.

Он выразил уверенность, что у Дагестана есть все для успешного развития: инфраструктурные и демографические возможности, огромный потенциал, который необходимо использовать. «Надо просто предпринять набор административных и управленческих шагов для того, чтобы его максимально реализовать», – подчеркнул чиновник.

В ходе совещания выступил председатель Правительства Дагестана Артём Здунов, который доложил о ситуации по социально-экономическому развитию республики.

В частности, было отмечено, что социально-экономическая ситуация в регионе в основном характеризуется положительной динамикой темпов основных экономических показателей. «2019 год стал для Дагестана годом качественных преобразований в экономике и социальной сфере», – заявил премьер-министр республики.

Далее он вкратце остановился на итогах развития республики по ряду направлений.

Было отмечено, что объем ВРП за 2019 год составил 670,9 млрд рублей, увеличившись на 3,2% к 2017 году. В его структуре наибольшую долю занимают торговля (22,6%), строительство (19,1%) и сельское хозяйство (17,5%).

Что касается темпов основных показателей в 2019 году к уровню 2018 года, то они сложились следующим образом: инвестиции в основной капитал – 103,9%; сельскохозяйственная продукция – 101,4%; промышленное производство – 92,4%; по виду деятельности «строительство» – 115%; оборот розничной торговли – 101,1% и т.д.

Собственные доходы в 2019 году выросли по сравнению с 2017 годом на 11 млрд рублей и составили 43,7 млрд рублей (рост – 34%). «Это позволило увеличить объемы финансирования республиканской инвестиционной программы более чем в 3 раза, в том числе объем инвестиций за счет средств республиканского бюджета – в 10 раз», – пояснил Здунов.

Говоря о сфере строительства, глава регионального кабмина констатировал, что количество строящихся объектов социальной и инженерной инфраструктуры увеличилось с 46 объектов в 27 муниципальных образованиях в 2017 году до 331 объекта во всех 52 муниципальных образованиях республики в 2020 году.

При этом, отметил Здунов, если в 2017 году в республике строилось только 4 объекта водоснабжения, то в текущем году за счет средств республиканского бюджета удалось увеличить их количество до 103.

Вместе с тем, подчеркнул премьер-министр республики, до сих пор остаются нерешенными вопросы, требующие значительных капитальных вложений. В связи с чем он обратился с просьбой оказать содействие в привлечении финансирования на строительство ряда объектов водоснабжения и водоотведения.

Также была озвучена просьба оказать содействие в решении проблем в части образования. Так, по словам Артёма Здунова, в республике до настоящего времени сохраняется режим трехсменного обучения, также имеется значительное число аварийных и ветхих школ, требующих капитального ремонта.

Он напомнил, что по инициативе главы республики с 2018 года в Дагестане реализуется проект «100 школ», в рамках которого выделяются субсидии муниципалитетам для осуществления ремонтных работ в общеобразовательных организациях. Реализация проекта в 2018-2019 годах, сообщил председатель Правительства республики, позволила провести ремонт в 283 школах. На эти цели из республиканского и местных бюджетов было привлечено 693,8 млн рублей. Меценатами в реализацию проекта вложены собственные средства в объеме 213,5 млн рублей.

В целом количество школ, требующих капитального ремонта, сократилось за 2 года с 783 (на 1 января 2018 года) до 480 (на 1 января 2020 года). В текущем году в рамках данного проекта планируется охватить ремонтом еще 136 школ.

«На территории Дагестана в рамках реализации мероприятий федеральных и республиканских программ в 2020-2023 годах запланировано строительство 87 детских садов на 12,9 тысячи мест. Вместе с тем в целях достижения 100% доступности дошкольного образования до 2022 года, дополнительно необходимо построить 142 детских сада на 17,9 тыс. мест, а также создать 15,6 тыс. мест путем развития альтернативных форм дошкольного образования», – доложил Здунов и обратился с просьбой о содействии в решении данного вопроса.

Отдельно глава регионального кабмина остановился на вопросе развития промышленности в республике. Было отмечено, что за период с 2016 года наметилась тенденция увеличения доли данной отрасли в валовом региональном продукте.

Вместе с тем, подчеркнул Здунов, снижение в 2019 году государственных оборонных заказов в 2 раза привело к общему спаду промышленного производства. Благодаря проведенной работе в прошлом году удалось дополнительно привлечь гособоронзаказ на 2020 год на 7,1 млрд рублей, в том числе для Концерна КЭМЗ – на 2,6 млрд рублей и для завода «Дагдизель» – на 3,6 млрд рублей. «В результате этого за первое полугодие 2020 года темпы промышленного производства возросли на 8,3%», – доложил глава кабмина, подчеркнув при этом, что «сохранение и увеличение государственного заказа на оборонную продукцию, размещаемую на предприятиях Дагестана, является одним из приоритетов в развитии промышленного комплекса республики».

В рамках совещания выступили также министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестан Абзагир Гусейнов и министр по туризму и народным художественным промыслам республики Расул Ибрагимов.

Напомним, сегодня в Дагестан прибыла делегация Минэкономразвития РФ под руководством первого замминистра ведомства Михаила Бабича. В рамках рабочего визита им предстоит осмотреть ряд строящихся объектов, в том числе социальной инфраструктуры, посетить инвестиционные площадки.