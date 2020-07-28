ЗАМАНА - В России появится сеть 5G

В России появится сеть 5G

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28 июля, 2020. Вторник 13:52
В России появится сеть 5G

Компания «Мобильные ТелеСистемы» первой в России получила лицензию на создание сети 5G, пишет "Лента.ру".

В России появится сеть 5G
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«Мобильные ТелеСистемы», владеющая брендом МТС, получила разрешение на оказание услуг в формате связи пятого поколения. Соответствующий документ охватывает почти все регионы России — 83 из 85 субъектов. Лицензия позволяет разворачивать инфраструктуру связи в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020.

Разрешение было выдано Роскомнадзором, оно рассчитано до 16 июля 2025 года. «Мы стали еще на шаг ближе к новой эре в истории коммуникации, цифровизации и развитии новых IT решений и продуктов», — заявил президент МТС Алексей Корня.

По словам представителей компании, первыми клиентами 5G-сети от МТС станут крупные предприятия и бизнес. В частности, фирма собирается оказывать услуги нефтегазовым компаниям. Также оператор уточнил, что связь нового поколения планируют использовать в медицине, ретейле и логистике.

Президент МТС подчеркнул, что связь пятого поколения позволит использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности, развивать беспилотный транспорт.

 

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