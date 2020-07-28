Врачи Дагестана получили госнаграды за борьбу с коронавирусом

Глава Дагестана Владимир Васильев вручил государственные награды медицинским работникам республики, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Торжественная церемония состоялась сегодня, 26 июля, в Доме дружбы.

В частности, врачи и медперсонал были отмечены медалями «За доблестный труд», почетными грамотами региона, также некоторым из них были присвоены звания заслуженных врачей и работников здравоохранения Республики Дагестан.

В ходе награждения Владимир Васильев напомнил о поддержке, оказанной региону в сложный период по поручению Президента России Владимира Путина, а также поблагодарил медработников за высокий профессионализм и преданность своему делу.

«Дагестанские медики показали такой пример искренней, непоказной любви к людям, который еще долгие годы будет воспитывать наше подрастающее поколение. Спасибо вам за то, что твердо стояли и продолжаете стоять на своем посту», – отметил Глава республики.