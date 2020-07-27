Иностранцам в Даггостехуниверситете вручили сертификаты довузовской подготовки

Вручение сертификатов выпускникам подготовительного отделения довузовской подготовки иностранных граждан 2020 года состоялось 25 июля в Дагестанском государственном техническом университете. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, что на подготовительном отделении ДГТУ обучаются иностранные граждане по программам довузовской подготовки для дальнейшего поступления в высшее учебное заведение. Главной целью подготовительного отделения является адаптация иностранных граждан к системе образования России, обеспечивающая реальную возможность продолжить образование в учебных заведениях России на русском языке.

Участие в церемонии вручения приняли ректор вуза Нурмагомед Суракатов, заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Мурад Шафиев, а также представители ректората и профессорско-преподавательский состав, обучавший иностранных граждан.

Открывая мероприятие, начальник Управления международного сотрудничества Аида Фатуллаева обозначила, что только 17 слушателям подготовительного отделения удалось пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному по первому сертификационному уровню (ТРКИ-1) и получить сертификат.

Ректор университета Нурмагомед Суракатов в своем обращении отметил, что этот сертификат позволит иностранцам поступить в любой вуз страны от Калининграда до Дальнего Востока.

«Вы сможете продолжить учебу в ДГТУ, где созданы все условия для того, чтобы получить востребованную специальность и в дальнейшем применить актуальные знания и навыки у себя на родине. Вашей отличительной чертой теперь стали высокий уровень подготовки, добропорядочность и широкий кругозор. Желаю сделать правильный выбор и удачи на вступительных экзаменах», – сказал ректор.

Он также сообщил, что за этот год иностранные слушатели не только успешно освоили знания, но и приняли активное участие в общественной жизни республики, став участниками мероприятий, проводимых вузом и министерством по национальной политике и делам религий.

В свою очередь замминистра Мурад Шафиев выразил благодарность коллективу вуза за поддержку и организацию условий для социальной адаптации иностранцев, подчеркнув особую активность иностранцев ДГТУ во многих проектах министерства.

По традиции от лица иностранных граждан выступили выпускники подготовительного отделения Габриель Тьерри и Элионард Ивелин. Они рассказали о том, как нелегко было изучать язык и адаптироваться в новую среду, а также выразили благодарность педагогам за их профессионализм и индивидуальный подход.