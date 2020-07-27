Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана

Почти три сотни сотрудников Росгвардии по региону были задействованы в обеспечении охраны правопорядка в период празднования Дня военно-морского флота, в рамках которого в Каспийске прошел военно-морской парад, пишет РИА "Дагестан".

Перед основными праздничными мероприятиями все места скопления людей были обследованы кинологами, а наблюдательные площадки, в том числе каспийская набережная, были взяты под охрану. Все посетители наблюдательных площадок прошли через металлодетекторы.

В ходе проведения праздничных мероприятий инцидентов и нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Военно-морское представление, в котором участвовало 40 кораблей, 19 единиц боевой авиации и наземного транспорта и около 2 000 военных, смогли посмотреть тысячи каспийчан и гостей города.