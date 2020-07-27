ЗАМАНА - Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана

Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана

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27 июля, 2020. Понедельник 15:15
Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана

Почти три сотни сотрудников Росгвардии по региону были задействованы в обеспечении охраны правопорядка в период празднования Дня военно-морского флота, в рамках которого в Каспийске прошел военно-морской парад, пишет РИА "Дагестан".

Безопасность проведения парада в Каспийске обеспечила Росгвардия Дагестана
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Перед основными праздничными мероприятиями все места скопления людей были обследованы кинологами, а наблюдательные площадки, в том числе каспийская набережная, были взяты под охрану. Все посетители наблюдательных площадок прошли через металлодетекторы.

В ходе проведения праздничных мероприятий инцидентов и нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

Военно-морское представление, в котором участвовало 40 кораблей, 19 единиц боевой авиации и наземного транспорта и около 2 000 военных, смогли посмотреть тысячи каспийчан и гостей города.

 

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