В знаменательном для всего региона событии приняли участие свыше 400 военных кораблей и 10 единиц авиационной техники.
Жителям города представилась уникальная возможность понаблюдать за морскими баталиями, которые устроили военные моряки на Каспии. К примеру, экипажи кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» и катеров АК-209, АК-223, АК-201 провели морской бой с кораблями условного противника. В то же время экипажи десантных катеров штурмовали береговую линию условного врага.
В небе над Каспийским морем летали истребители-бомбардировщики Су-34 и вертолеты, которые вели задачу по обнаружению неопознанной группы надводных целей.
Каспийчане и гости города также смогли посетить организованную выставку вооружения и военной техники.