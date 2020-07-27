Каспийск впервые принял военно-морской парад

В Каспийске впервые прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ РФ. Мероприятие посетил Глава Дагестана Владимир Васильев, который вместе с командующим Каспийской флотилией совершил обход парадного строя кораблей.

В знаменательном для всего региона событии приняли участие свыше 400 военных кораблей и 10 единиц авиационной техники.

Жителям города представилась уникальная возможность понаблюдать за морскими баталиями, которые устроили военные моряки на Каспии. К примеру, экипажи кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» и катеров АК-209, АК-223, АК-201 провели морской бой с кораблями условного противника. В то же время экипажи десантных катеров штурмовали береговую линию условного врага.

В небе над Каспийским морем летали истребители-бомбардировщики Су-34 и вертолеты, которые вели задачу по обнаружению неопознанной группы надводных целей.

Каспийчане и гости города также смогли посетить организованную выставку вооружения и военной техники.