В параде на Каспии в День ВМФ примут участие 12 кораблей и судов

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук в интервью «Красной звезде» рассказал о подробностях парада, который пройдет в воскресенье, в День ВМФ, у побережья Каспийска.

Он начнется в 9:30, сообщил командующий. Сам он вместе с приглашенными гостями, в том числе руководителями республики и Каспийска, на катере «Альбатрос» отправится на рейд к линии строя кораблей, стоящих на бочках.

«В кильватерном строю будут представлены 12 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», малый ракетный корабль «Углич», малый артиллерийский корабль «Астрахань», пограничный сторожевой корабль «Валентин Пикуль», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», спасательные многофункциональные катера, судно размагничивания и другие», – поделился подробностями Сергей Пинчук.

Затем корабли и суда Каспийской флотилии и Пограничного управления ФСБ инсценируют различные боевые эпизоды, в одном из них будут показаны действия пограничных кораблей и катеров по пресечению нарушения границы. Зрители смогут наблюдать высадку морских пехотинцев на необорудованное побережье, занятое условным противником.

«А вот при проигрывании эпизода, связанного с проделыванием проходов в морском минном заграждении, покажут свое мастерство противоминные корабли нашей флотилии: базовый тральщик «Магомет Гаджиев» и рейдовые тральщики», – добавил командующий флотилией.

В военно-спортивном празднике примут также участие артиллерийские корабли «Махачкала» и «Волгодонск» и артиллерийские катера проекта «Шмель».