Минюст Дагестана рассказал об итогах работы столичного ЗАГСа за первое полугодие 2020 года

С начала 2020 года сотрудники отдела ЗАГС зарегистрировали 9 тыс. 754 записи актов гражданского состояния, а в предыдущем – 10 тыс. 189. В отношении 831 ребенка установлено отцовство, 197 переменили имя и 3 человека оформили усыновление или удочерение.

С начала текущего года зарегистрировано 5 тыс. 536 актов о рождении детей. Количество граждан, умерших в первом полугодии 2020 года, составило 1531 человек.

За полгода в столичном ЗАГСе заключили брак 1336 пар, в 2019 году за аналогичный период – 1674. В 2020 году расторгли брак 393 пары, для сравнения за аналогичный период 2019 года развод оформили 578 пар.

Сумма государственной пошлины составила 2 млн 193 тыс. 270 рублей.

«Проведенный анализ показывает рост цифр по регистрации актовых записей рождения и смерти. Отставание в регистрации остальных записей связано с введением в марте текущего года режима самоизоляции и тем не менее регистрация записей рождения возросла с аналогичным периодом прошлого года на 3%, смерти на 12%», – сказал собеседник агентства.

По его словам, одной из причин прироста показателей рождения и смерти послужило то, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в республике деятельность Отдела ЗАГС УЗАГС МЮ РД в Махачкале не приостанавливалась. В среднем ежедневно регистрировалось до 70-ти актовых записей рождения и 15 записей смерти.

«Несмотря на бесперебойную работу отдела, поток граждан, обращающихся за получением государственной услуги по регистрации актов гражданского состояния, не уменьшается», – отметил источник.

По данным источника, это связано с тем, что в городе находится пять родильных домов, которые в среднем оформляют выписку до 30 новорожденных в день, и каждая семья хочет получить документ в Отделе ЗАГС Махачкалы. Если брать во внимание количество зарегистрированного населения в городе, то в среднем в год на одного сотрудника приходится более 37 тыс. человек, с учетом того, что фактически проживает гораздо больше, можно считать, что данная цифра далеко не соответствует действительности.

В республике около 105 медицинских учреждений, уполномоченных на регистрацию смерти с последующей выдачей медицинского свидетельства о смерти, и большая часть родственников покойных обращается за получением свидетельства о смерти в Отдел ЗАГС Махачкалы.

Источник отметил тот факт, что предоставляемые медучреждениями документы не всегда оформлены должным образом.

«Работа в системе ЕГР ЗАГС связана со сложностями постоянного зависания программы, в попытках обновления усовершенствовании самой системы, нестабильная связь – все это в конечном результате влияет на качество оказываемых услуг», – отметил источник.

В пресс-службе напомнили, что в связи с принятием 28 ноября 2019 года закона Республики Дагестан «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния» полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния с 1 января 2020 года переданы в ведение министерства юстиции Дагестана.

«С 1 января 2020 года Отдел ЗАГС Управления ЗАГС министерства юстиции Дагестана работает в штатном режиме с неукоснительным соблюдением законодательства РФ, нормативно-правовыми актами Правительства Дагестана, обслуживая население городского округа с внутригородским делением “город Махачкала” 735 тыс. 588 человек (данные на 01.01.2020г. с учетом численности населения 14-ти поселков)», – уточнили в ведомстве.