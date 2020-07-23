Создан дрон, способный летать как птица и зависать на одном месте

Ученым удалось создать первый в мире дрон, который может взлетать, парить в воздухе и совершать резкие маневры, как это делают птицы. Об этом сообщает информационно-новостной портал EVO-RUS.COM.

Инженеры из Сингапура и Австралии создали крылатого робота, который весит всего в 26 грамм. Он летает подобно ласточке или другим маленьким птицам. Робот оснащен четырьмя крыльями, изготовленными из пластиковых мембран.

Крылья приводятся в движение с помощью специального мотора. Также у дрона есть хвост, который и позволяет устройству маневрировать в воздухе, а также резко менять направление движения или быстро снижать скорость полета.

“Существуют орнитоптеры, которые могут летать вперед или назад, а также кружить или глиссировать, однако до недавнего времени они не умели самостоятельно взлетать или парить в воздухе, подобно птице. Мы решили все мешавшие этому проблемы и добились того, что наш прототип вырабатывает такую же тягу, как и пропеллер”, – рассказал автор работы, профессор Университета Южной Австралии Джаваан Чаль.