ЗАМАНА - Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса

Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса

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23 июля, 2020. Четверг 15:12
Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса

Серия вскрытий, проведенных патологоанатомами из университета LSU Health в Новом Орлеане, показала, что коронавирус, вероятно, не вызывает типичное поражение сердечной мышцы (миокардит), как считалось ранее, а воздействует на орган иначе. О замеченных учеными неожиданных изменениях в телах умерших от COVID-19 рассказал EurekAlert профессор Ричард Вандер Хайде, пишет "Лента.ру".

Патологоанатомы заметили неожиданные изменения в телах умерших от коронавируса
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По его словам, исследователи выдвинули несколько теорий, требующих дальнейшего изучения. Профессор считает, что это поможет лучше понимать болезнь и, как следствие, назначать эффективное лечение.

Команда патологоанатомов обнаружила, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце. При этом SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, не присутствует в клетках сердечной мышцы. Специалисты обнаружили вирусную инфекцию в клетках мелких кровеносных сосудов. Вскрытие проводилось 22 пациентам, умершим от коронавируса — 10 мужчинам и 12 женщинам в возрасте от 44 до 79 лет. У большинства было высокое кровяное давление, у половины — диабет 2-го типа, 41 процент страдал от ожирения.

 

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