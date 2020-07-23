В Дагестанском кардиоцентре провели уникальную операцию на зеркально расположенном сердце

Уникальную операцию на сердце при зеркальном расположении внутренних органов выполнили пациенту 18 лет с очень редкой врожденной аномалией в Дагестанском центре кардиологии и сердечнососудистой хирургии. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Кардиоцентра.

Молодому человеку была выполнена эндоваскулярная коррекция врожденного порока сердца (впервые в России). С помощью окклюдера был закрыт вторичный дефект межпредсердной перегородки.

Операцию выполнил заместитель директора по медицинской части Физули Абасов, она прошла без осложнений и ее длительность составила 30 минут. Послеоперационный период прошел гладко, пациент через 3 суток был выписан из Кардиоцентра.

«В мировой литературе опубликовано только 3 аналогичных случая. Таким образом, точная предоперационная диагностика, правильная стратегия лечения и профессиональное выполнение операции гарантируют успех в лечении редких болезней сердца», – поделился кардиохирург.

Впервые в СКФО рентгенэндоваскулярные вмешательства при врожденных пороках сердца были выполнены в ДЦК и ССХ шесть лет назад, 3 октября 2014 года. С тех пор в стенах Кардиоцентра успешно прооперированы 606 пациентов. Сотрудники Кардиоцентра имеют самый большой опыт эндоваскулярного лечения врожденных пороков сердца в СКФО.