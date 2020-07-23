ЗАМАНА - 45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана

45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана

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23 июля, 2020. Четверг 14:55
45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана

Сотрудники республиканского Пограничного управления ФСБ совместно с УФСБ и МВД по Дагестану пресекли канал незаконного оборота икры осетровых видов, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Пограничного УФСБ РФ по РД.

45 килограммов черной икры изъято у двух жителей Дагестана
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«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий по нескольким адресам в городе Махачкале и городе Кизляре у двух местных жителей обнаружено и изъято около 45 килограммов черной икры рыбы осетровых видов», – говорится в сообщении.

Ущерб биоресурсам предварительно оценивается более чем на 15 млн рублей.

В настоящее время собирается материал для возбуждения в отношении причастных лиц уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ»).

 

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