ЗАМАНА - Селевой поток в Чародинском районе повредил мост через реку Рис-ор

Селевой поток в Чародинском районе повредил мост через реку Рис-ор

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23 июля, 2020. Четверг 11:13
Селевой поток в Чародинском районе повредил мост через реку Рис-ор

В Чародинском районе в результате схода селевого потока в населенном пункте Хитаб поврежден мост через реку Рис-ор, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану, пишет РИА "Дагестан".

Селевой поток в Чародинском районе повредил мост через реку Рис-ор
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«В Чародинском районе в результате схода селевого потока и поднятия уровня реки по причине прошедших осадков в населенном пункте Хитаб к подъезду селу поврежден мост длиной 15 метров. Данный населенный пункт заблокирован», – сказал собеседник агентства.

По его словам, также в населенном пункте Хилих внутри села сошел селевой поток. Силами местного населения ведутся работы по расчистке внутрисельской дороги. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

«К месту выехала рабочая группа от МЧС во главе с начальником управления ГО и ЗН ГУ МЧС России по Дагестану Магомедом Магомедовым», – добавил источник.

 

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