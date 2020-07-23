О порядке осуществления личного приема граждан в аппарате и структурных подразделениях УФССП России по РД, а также приема корреспонденции и обращений граждан

УФССП России по Республике Дагестан уведомляет о порядке осуществления личного приема граждан в аппарате и структурных подразделениях УФССП России по Республике Дагестан, а также приема корреспонденции и обращений граждан, в период действия ограничительных мероприятий по предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID–19).

Стороны исполнительного производства могут попасть на прием к должностным лицам УФССП России по Республике Дагестан с помощью сервиса «Запись на личный прием», находящегося на официальном сайте ведомства.

С помощью сервиса «Запись на личный прием» граждане могут выбрать удобное время посещения Службы. Для записи на прием необходимо на сайте Управления «https:// r05.fssp.gov.ru/» перейти в раздел «Обращения», выбрать «Личный прием граждан» далее «Запись на личный прием». Запись осуществляется посредством авторизации на ЕСИА для лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг.

Запись необходимо осуществить не менее чем за 3 и не более чем за 30 дней с даты обращения.

В структурных подразделениях УФССП России по Республике Дагестан при организации личного приема граждан принимается и реализуется весь комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID–19). Гражданам также необходимо соблюдать все меры индивидуальной защиты т.е. иметь при себе маску и перчатки! На прием являться с документом, удостоверяющее личность.

Общедоступную информацию об исполнительном производстве, в соответствии со ст. 6.1 Закона об исполнительном производстве, граждане могут получить посредством телефонной связи (телефонный справочник и адреса электронной почты структурных подразделений размещены на официальном сайте УФССП России по Республике Дагестан http://r05.fssp.gov.ru/apparat_upravlenija_kontakt/), сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России или мобильного приложения «ФССП России».

Обращения и заявления граждан принимаются электронной почтой, в письменной форме, а также через электронную приемную ФССП России https://fssp.gov.ru/form. У входа в административные здания УФССП России по Республике Дагестан и его структурных подразделений установлены соответствующие ящики для приема корреспонденции и обращений граждан.

Кроме того, в УФССП России по Республике Дагестан функционирует горячая линия по решению вопроса «двойников» в исполнительном производстве. В случае установления факта ошибочной идентификации физического лица как должника по исполнительным производствам, которая происходит вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, во избежание применения мер принудительного исполнения, гражданам следует обратиться по номерам 8 (8722) 67-61-89 и 8 (8722) 78-12-80, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН). Указанные документы можно направить по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , указав в теме сообщения доводы заявителя. Звонки от граждан по телефонам горячей линии принимаются ежедневно в рабочие дни с 09.00 по 18.00.