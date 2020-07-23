Детей-победителей конкурса рисунков «Роль леса в годы Великой Отечественной войны» определили в Дагестане

«Конкурс детских рисунков “Роль леса в годы Великой Отечественной войны” посвящен празднованию 75-ой годовщины Победы. Участники конкурса через свои рисунки передали различные аспекты данной темы: война и лес, значение леса во время войны, лес – непосредственный участник боевых сражений, ущерб, нанесенный войной лесам и лесному хозяйству, и другие», – рассказал собеседник агентства. Награждение проводил руководитель Даглесхоза Вагаб Абдулхамидов. В церемонии награждения приняли участие также председатель Комитета природных ресурсов и экологии Открытого молодежного правительства РД Джабраил Алыпкачев, директор МО СОШ № 42 города Махачкалы Тимур Саркаров, родители победителя и призеров конкурса. Всего в конкурсе было заявлено 14 работ от учащихся СОШ республики. По итогам общественного онлайн-голосования были выявлены победитель и призеры конкурса. Таким образом, 1-е место занял Гаджи Рохоев (9 лет, Махачкала), 2-е место – Муслимат Пайзулаева (11 лет, Махачкала), 3-е место – Муса Ибрагимов (12 лет, Каспийск). В своем выступлении врио председателя Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов отметил важность конкурса, благодаря которому подрастающему поколению прививаются чувства патриотизма, любви к лесу, школьники приобретают знания по истории своей Родины. Джабраил Алыпкачев поблагодарил участников за активное участие и пожелал дальнейших успехов. Директор МО СОШ № 42 г. Махачкалы Тимур Саркаров похвалил ребят за участие в конкурсе, поблагодарил родителей за поддержку и пожелал успехов в учебе и творчестве. В конце мероприятия победитель и призеры были награждены грамотами лесного ведомства и ценными подарками. Родители в свою очередь поблагодарили организаторов конкурса и высказали приятное удивление оказанному приему и чествованию победителей.