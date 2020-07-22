ЗАМАНА - В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия

В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия

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22 июля, 2020. Среда 16:22
В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия

Республиканский Дом народного творчества минкультуры РД информирует о запланированных к проведению в День Конституции Республики Дагестан, 26 июля, культурно-массовых мероприятиях, пишет сетевое издание "Зори Табасарана"

В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия
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 «26 июля вошло в историю Дагестана, как день общенационального праздника. Принятие Основного закона стало важнейшим событием в жизни дагестанского народа, закрепив его исторический выбор жить в мире и согласии с многонациональным народом России. Республиканские праздники и фестивали традиционной культуры и фольклора, патриотической и народной песни, инструментальной музыки пройдут в День Конституции в городах и районах республики, объединив нашу дружную республику в одно целое», - пишет источник.

С афишей мероприятий, запланированных в этот день в культурно-досуговых учреждениях, центрах культуры муниципалитетов нашей республики, можно ознакомиться на представленных слайдах.

 

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