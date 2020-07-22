В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 16:22
Республиканский Дом народного творчества минкультуры РД информирует о запланированных к проведению в День Конституции Республики Дагестан, 26 июля, культурно-массовых мероприятиях, пишет сетевое издание "Зори Табасарана"
«26 июля вошло в историю Дагестана, как день общенационального праздника. Принятие Основного закона стало важнейшим событием в жизни дагестанского народа, закрепив его исторический выбор жить в мире и согласии с многонациональным народом России. Республиканские праздники и фестивали традиционной культуры и фольклора, патриотической и народной песни, инструментальной музыки пройдут в День Конституции в городах и районах республики, объединив нашу дружную республику в одно целое», - пишет источник.
С афишей мероприятий, запланированных в этот день в культурно-досуговых учреждениях, центрах культуры муниципалитетов нашей республики, можно ознакомиться на представленных слайдах.
Последнее от Мадина
- В День Конституции Дагестана пройдут праздничные мероприятия
- Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19
- Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19
- Бывший чемпион UFC Сен-Пьер оценил неуязвимость Нурмагомедова
- Мишустин оценил идею замены учителей компьютерами