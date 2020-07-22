ЗАМАНА - Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19

Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19

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22 июля, 2020. Среда 16:11
Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19

Российская вакцина от COVID-19 по итогам клинических испытаний доказала свою эффективность и безопасность. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, пишет "Лента.ру".

Минздрав заявил о доказанной безопасности и эффективности вакцины от COVID-19
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Вместе с тем он отметил, что чем больше людей оказываются вовлечены в испытания препарата, тем больше данных получают ученые. «Поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных — это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем к пострегистрационному наблюдению», — отметил Мурашко.

Министр добавил, что регистрационное удостоверение российская вакцина от коронавируса может получить уже в первой декаде августа.

Кроме того, по словам Мурашко, одобрение Минздрава для начала клинических испытаний получила еще одна вакцина. «Сегодня еще одна вакцина прошла через этический комитет и получила одобрение (...), должны начаться клинические исследования», — сказал он.

 

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