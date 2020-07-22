ДГТУ внесен в реестр «100 лучших образовательных организаций»

Согласно анализу, проведенному уполномоченными органами – Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и Центральным органом по сертификации «НИИ социального развития и предпринимательства», университет соответствует всем требованиям международных норм и российского законодательства по качеству и надежности оказываемых образовательных услуг. В соответствующем сертификате отмечено, что Дагестанский государственный технический университет обладает высокой эффективностью и качеством оказываемых образовательных услуг, вносит заметный вклад в развитие отрасли высшего образования, имеет высокий уровень компетенций, подтвержденный многолетней профессиональной практикой, хорошую деловую репутацию, высококвалифицированный менеджмент и научно-педагогический состав. Реестр «100 лучших образовательных организаций», является уникальной системой сертификации, призванной отбирать и сертифицировать образовательные учреждения, вносящие заметный вклад в развитие данной отрасли, повышать конкурентоспособность учебных заведений, а также улучшать качество оказываемых образовательных услуг и производимой продукции. Включение в данный реестр еще раз подтверждает высокий уровень научной и образовательной деятельности университета, востребованность выпускников и значительный уровень интернационализации вуза.