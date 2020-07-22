Правительство России в рамках поддержки отрасли АПК на фоне пандемии коронавируса предоставило производителям сельхозтоваров право на отсрочку платежей по льготным кредитам, сообщили информагентству в пресс-службе Минэкономразвития РД, пишет РИА "Дагестан".

«Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах.

А также расширен перечень сезонных видов деятельности, которые дают право на отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. В обновленный документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций.