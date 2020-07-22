ЗАМАНА - Аграрии смогут получить отсрочку по уплате налогов

Аграрии смогут получить отсрочку по уплате налогов

Автор
22 июля, 2020. Среда 14:02
Аграрии смогут получить отсрочку по уплате налогов

Правительство России в рамках поддержки отрасли АПК на фоне пандемии коронавируса предоставило производителям сельхозтоваров право на отсрочку платежей по льготным кредитам, сообщили информагентству в пресс-службе Минэкономразвития РД, пишет РИА "Дагестан".

Аграрии смогут получить отсрочку по уплате налогов
Информация

«Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах.

А также расширен перечень сезонных видов деятельности, которые дают право на отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. В обновленный документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top