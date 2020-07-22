Правительство России в рамках поддержки отрасли АПК на фоне пандемии коронавируса предоставило производителям сельхозтоваров право на отсрочку платежей по льготным кредитам, сообщили информагентству в пресс-службе Минэкономразвития РД, пишет РИА "Дагестан".
Аграрии смогут получить отсрочку по уплате налогов
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 14:02
«Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.
Речь идет как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах.
А также расширен перечень сезонных видов деятельности, которые дают право на отсрочку или рассрочку по налоговым платежам. В обновленный документ, помимо участия в уборке урожая, вошли аквакультура, переработка овощей и фруктов, а также целый ряд других позиций.
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