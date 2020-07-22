ЗАМАНА - Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

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22 июля, 2020. Среда 12:40
Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Накануне, 21 июля, в Минсельхозпроде Дагестана обсудили проблемы развития агросектора Каякентского и Дербентского районов, а также исполнение поручений председателя правительства республики Артема Здунова по проблемам и перспективам развития тепличного овощеводства, сообщили   в пресс-службе ведомства в среду.

Развитие агросектора в Каякентском и Дербентском районах обсудили в Минсельхозпроде Дагестана
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Мероприятие прошло под руководством председателя министра сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагира Гусейнова. Участие приняли главы и начальники управлений сельского хозяйства и отделов земельных и имущественных отношений указанных муниципалитетов.  «Более чем в тридцати районах республики имеются теплицы. Из 619 гектаров теплиц 148 га сосредоточено в товарном секторе (сельхозорганизациях и фермерском секторе), из которых менее 15% отчитываются в статистические  органы, из-за чего заметно  искажается объективная картина о ситуации в этом секторе», – рассказал собеседник агентства. Были затронуты вопросы о рациональном использовании сельхозугодий, приняты меры по изъятию земель у небрежных землепользователей и передаче желающим ее обрабатывать. Кроме того, были обсуждены вопросы мелиорации земель, актуальность которой в этом году обострилась, как никогда, а также хода уборочных работ, развития сельских территорий, оказания содействия сельхозтоваропроизводителям в сбыте выращенного урожая и своевременного доведения средств господдержки до получателей. «Минсельхозпрод республики выразил готовность теснее взаимодействовать  с администрациями районов в вопросах реализации аграрной политики, призвал руководителей районов и подразделений райадминистраций принять меры по рациональному использованию местного потенциала в интересах повышения  уровня жизни сельского населения и укрепления продовольственного самообеспечения», – привел собеседник слова  Абзагира Гусейнова, сказанные им на встрече.  По итогам обсуждения участники совещания пришли к договоренности о принятии  совместных мер по стимулированию дальнейшего развития этой подотрасли, в том числе по обеспечению отражения  реальной картины в тепличном секторе.

 

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