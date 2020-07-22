Джалалутдин Алирзаев: "Мы слуги народа и мы должны обеспечить им достойную жизнь"

Город в дербентском районе получил свое название необычно – здесь нашли природные таинственные факелы, что с наступлением темноты загорались голубые огоньки. Дагестанские Огни – маленький уютный город, который, не смотря на сказочность названия и красоту, в последнее время сильно хромал в сфере инфраструктуры. Сегодня временно исполняющим обязанности главы Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев – в прошлом бывший вице-мэр города Дербента, рассказал «РИА Дагестан», с какими трудностями он столкнулся, и сколько еще предстоит пройти, чтобы городе снова загорелись фонари, освещая местные удобства и прелести. Деньги налево не уйдут! - Джалалутдин Исмаилович, признаться, приятно видеть, как город, не смотря на палящую жару, буквальном смысле этого слова, пашет. Три года назад я была здесь и видела груду мусора, отсутствие прогулочных зон, а про местный парк я, пожалуй, промолчу. Вы решили взяться за всё сразу? - Спасибо, что отметили, а как же по-другому? Если вы всё видели своими глазами, то в скором времени будет с чем сравнить. Сейчас, как вы заметили, идет реконструкция парка. В первый раз, когда я увидел памятник, который там стоял, мне стало стыдно перед местными жителями, ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. На вечный огонь, который стоит перед монументом славы павшим солдатам, были заложены деньги в сумме 50-70 тысяч рублей. Но вы бы меня поняли, если увидели его. Я забраковал и попросил своих новых коллег рассмотреть другие варианты, в итоге заказали в Москве за 460 тысяч звезду для вечного огня со всеми составляющими материалами, но зато простоит 20-30 лет и смотреть приятно народу. Памятник по проекту должен быть из гранита, тоже обязал сделать, как следует. Больше такого в городе не будет, сказал я ребятам: Все 75 миллионов заложенные в город будем расходовать до конца. - Вы про те миллионы, что Дагестанские огни получили на реализацию проекта «Шелковый путь»? - Да, он предусматривает благоустройство центральной пешеходной улицы Ленина. Ведь она является исторической, одной из наиболее активных и востребованных среди горожан. Здесь расположены основные социальные и культурные объекты города, сосредоточены объекты торговли и общепита. А тут инфраструктура не то, чтобы хромает, она умирает. Сейчас проезжую часть немного сокращаем для пешеходов, а то людям негде проходить по главной улице. В том же парке будет амфитеатр для школьников, скамейки и так далее. Всё, как должно быть для полноценного отдыха горожан и гостей. - Зоны отдыха и культуры – это хорошо, Джалалутдин Исмаилович, но как же проблемы хозяйски- бытовые? - Недавно дал задание исправить канализационные трубы, чтобы отходы лились туда, куда они по всем нормам и должны выходить. Дополнительно сделали водоводы. Всё было заморожено. После моего приезда сюда, на третий день ко мне зашли военные с целью расторгнуть контракт с проектировщиками строительства детского садика на 200 мест. По причине того, что уже 2-3 месяца не могут получить разрешение у администрации города убрать будку с территории, чтобы начать работать. На вопрос: Почему? Услышал ответ: Деньги просили. Честно? Не поверил! - Ну, а чего ж не верить, давайте смотреть правде в глаза… - Я так не привык, это не самохвальство. Для меня дико, что даже мелочи решать пытаются откупом. Я дал 15 минут руководителю местной архитектуры задание разобраться, после согласовать с министерством экологии. В общем, всё по закону, и через еще три дня мы предоставили готовую площадку для строительства, где полным ходом началась работа.

Грязную пьём, а чистой - поливаем сады - А как же программа Региональные инновационные площадки (РИП), где на 250 мест дополнительно дали места. Вы начали его реализовывать? - Не поверите! Мы начали искать землю под эту программу: клочка земли не нашли свободной – она вся распродана. Хотели, где новая школа №6, но там 56 соток, на 250 мест никак не получается из расчета 40 кв. метров на ребенка. Единственный участок, который есть на сегодняшний день - территория водовода 1965 года. Но и там есть проблемы – напор воды увеличивается и она просачивается в дома жителей, потому что продали участки прямо на территории, где проходят линии водопровода. В 2014 году бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов на словах передал водовод Дербенту в честь юбилея. Передали. Теперь они хозяева: труба - наша, а вода – их. У Дербента 7-8 пробуренных скважин, которые они объединили и запустили себе воду. По пути следования, если быть честным, хватит всему Дербентскому району. - Где и как найти выход? - Я предложил такой вариант: Воду ДагОгни даём с 7 утра до 21 часов вечера, остальное время - Дербентскому району, поскольку они итак на насосной системе. Дали по рукам, разошлись, один день придержались – во всем совхозе была вода, но на следующий день всё закончилось. Я сам лично писал руководителю Администрации Главы и Правительства республики Владимиру Иванову, и всем руководителям республики написал: «Беда! Помогите!». Воды всем хватает: по 10-15 гектаров поливают виноградники, огороды, и не просто вода, а питьевая! - Интересно получается: Во многих городах региона кипятят воду перед употреблением, а тут огороды поливают чистой… - Если вы мне можете подсказать выход из ситуации – я готов вас выслушать и сделать это. Я даже нашел инвестора, который пробурит скважину на территории школы №6, но мне сказали, что если начнем бурить глубже 80 метров, то заденем газовый провод. Если сегодня рационально использовать водовод, который есть в городе, то хватит для всех трех муниципалитетов. - Проблема на проблеме… - Так оно и есть. Проблему воды я в любом случае сниму в городе. Сейчас нам выделят 16, 6 млн. рублей по программе «Чистая вода» и мы решим эту проблему, этот извечный вопрос для населения. В с. Геджух 17 врезок, все поливают огороды – не виноваты жители с. Геджух и города Дагестанские Огни, но когда есть в современном обществе люди, которые не видели чистой питьевой воды, то это, ни в какие ворота, товарищи! - Еще раз? Я не ослышалась? - Нижняя часть города от 22 до 25% людей никогда водовода не видели – они пробурили её и всё, а ведь проблемой водообеспечения населения занимается администрация муниципалитета, а народ своими силами уже не надеясь на власть, пытаются выйти из сложившейся ситуации, но ведь так не бывает! Мы слуги народа и мы должны обеспечить им достойную жизнь. Не усложнять её им, а облегчить в разы. Никто меня не слышит, когда я говорю о бедах, которые вижу и надо решать, срочно причем. Чтобы коррупция на коррупции не сидела, я отделил водоканал от ЖКХ. Я рос в большой многодетной семье, где учили работать честно, я знаю, что такое плохо жить, когда удобства на улице, за водой идешь к колодцу за несколько километров, поэтому я не могу позволить себе спокойно смотреть на то, что происходит вокруг. Люди заслужили жить по-человечески.

Не спиной, а лицом! - Джалалутдин Исмаилович, так грустно слышать о стольких проблемах в столь маленьком городе, ну неужели за два месяца вы не увидели ни одно позитива – везде минусы, а где же плюсы? - Плюсы – это местное население. Они верят в меня, советуются, говорят о наболевшем – я открыт для каждого, они раньше не знали, как выглядит кабинет их главы, я не кичусь, нет, я просто удивляюсь, как можно к своим гражданам повернуться спиной, когда нужно лицом. Нужен диалог, обсуждение, советы и решение поставленных задач. - Конечно, нашлись и те, кто скептически отнёсся к вам? - Многие ополчились на меня. Говорить долго и даже, в некотором смысле обидно – ваши коллеги раньше времени ставят на меня крест, пишут о тех незаконных действиях, которые я совершаю на своем посту – как за столь короткий срок на должности я могу продать земли или производить иные незаконные дела? Дайте мне работать спокойно и добросовестно, дайте помочь народу, когда есть возможность поднять их уровень жизни, не ставьте палки в колеса и не связывайте руки, только тогда вы увидите результат, положительный результат.