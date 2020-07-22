В 2020 году соревнования пройдут по следующим номинациям, утвержденным Оргкомитетом конкурса:
- «Лучший пивовар» (федеральный этап – 20-21 сентября, г. Самара);
- «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике» (федеральный этап – 14-18 сентября, г. Ессентуки, Ставропольский край);
- «Лучший столяр» (федеральный этап – 28-30 октября, г. Воронеж);
- «Лучшая швея» (федеральный этап – октябрь-ноябрь, г. Иваново);
- «Лучший разработчик WEB и мультимедийных приложений» (федеральный этап – 25-26 августа, г. Томск).
Финал конкурса «Лучший по профессии» будет проходить с учетом результатов региональных конкурсов, в форме очных соревнований с выполнением конкретных производственных заданий. Финальный этап по конкретным номинациям организуется на базе производственных предприятий.
Призерам конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение: 300 тыс. рублей – занявшим первые места, 200 тыс. рублей – занявшим вторые места и 100 тыс. рублей – занявшим третьи места.
За дополнительной информацией обращаться в Минтруд России к заместителю начальника отдела развития социального партнерства Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Горьковой Елене Владимировне по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Справочно:
В конкурсе могут принять участие работники организаций, зарегистрированных в Российской Федерации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, их филиалов по согласованию с создавшими их юридическими лицами.
К участию в конкурсе допускаются работники, стаж которых составляет не менее трех лет работы по профессии.
В федеральном этапе конкурса принимают участие победители регионального этапа конкурса, номинированные региональными конкурсными комиссиями субъектов Российской Федерации.
Участие в конкурсе на уровне субъектов Российской Федерации и федеральном уровне является бесплатным.
Постановление Правительства РФ №1011 от 7 декабря 2011 г. «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»