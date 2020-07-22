Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»

Конкурс ежегодно проводится Минтрудом России совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти, общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей. Его основные цели – повышение престижа рабочих профессий, востребованных на рынке труда; пропаганда достижений и передового опыта участников конкурса; содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

В 2020 году соревнования пройдут по следующим номинациям, утвержденным Оргкомитетом конкурса:

Финал конкурса «Лучший по профессии» будет проходить с учетом результатов региональных конкурсов, в форме очных соревнований с выполнением конкретных производственных заданий. Финальный этап по конкретным номинациям организуется на базе производственных предприятий.

Призерам конкурса в каждой номинации выплачивается денежное поощрение: 300 тыс. рублей – занявшим первые места, 200 тыс. рублей – занявшим вторые места и 100 тыс. рублей – занявшим третьи места.

За дополнительной информацией обращаться в Минтруд России к заместителю начальника отдела развития социального партнерства Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России Горьковой Елене Владимировне по электронной почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Справочно:

В конкурсе могут принять участие работники организаций, зарегистрированных в Российской Федерации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности, их филиалов по согласованию с создавшими их юридическими лицами.

К участию в конкурсе допускаются работники, стаж которых составляет не менее трех лет работы по профессии.

В федеральном этапе конкурса принимают участие победители регионального этапа конкурса, номинированные региональными конкурсными комиссиями субъектов Российской Федерации.

Участие в конкурсе на уровне субъектов Российской Федерации и федеральном уровне является бесплатным.

Постановление Правительства РФ №1011 от 7 декабря 2011 г. «О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии»