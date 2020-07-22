ЗАМАНА - Гаджимагомед Гусейнов приехал в туркомплекс «Золотые пески»

Гаджимагомед Гусейнов приехал в туркомплекс «Золотые пески»

Автор
22 июля, 2020. Среда 09:05
Гаджимагомед Гусейнов приехал в туркомплекс «Золотые пески»

Туристический комплекс «Золотые пески» в селе Мичурино Дербентского района накануне посетила делегация правительства Дагестана. 

Гаджимагомед Гусейнов приехал в туркомплекс «Золотые пески»
Информация

 Туристический кластер посетили первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, глава Минтуризма РД Расул Ибрагимов, а также замглавы Дербентского района Эльман Аллахвердиев.

Комплекс «Золотые пески» располагает большим количеством номеров, которые полностью укомплектованы всей необходимой техникой и мебелью.

К услугам гостей туробъекта имеются кафе и ресторан, песчаный пляж и чистый берег.

В ходе осмотра правительственная делегация обсудила вопросы водоснабжения и дальнейшего развития социальной и туристической инфраструктуры комплекса.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top