Туристический комплекс «Золотые пески» в селе Мичурино Дербентского района накануне посетила делегация правительства Дагестана.

Туристический кластер посетили первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, глава Минтуризма РД Расул Ибрагимов, а также замглавы Дербентского района Эльман Аллахвердиев.

Комплекс «Золотые пески» располагает большим количеством номеров, которые полностью укомплектованы всей необходимой техникой и мебелью.

К услугам гостей туробъекта имеются кафе и ресторан, песчаный пляж и чистый берег.

В ходе осмотра правительственная делегация обсудила вопросы водоснабжения и дальнейшего развития социальной и туристической инфраструктуры комплекса.