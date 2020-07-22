Гаджимагомед Гусейнов приехал в туркомплекс «Золотые пески»
- Автор Мадина
- 22 июля, 2020. Среда 09:05
Туристический комплекс «Золотые пески» в селе Мичурино Дербентского района накануне посетила делегация правительства Дагестана.
Туристический кластер посетили первый вице-премьер Дагестана Гаджимагомед Гусейнов, глава Минтуризма РД Расул Ибрагимов, а также замглавы Дербентского района Эльман Аллахвердиев.
Комплекс «Золотые пески» располагает большим количеством номеров, которые полностью укомплектованы всей необходимой техникой и мебелью.
К услугам гостей туробъекта имеются кафе и ресторан, песчаный пляж и чистый берег.
В ходе осмотра правительственная делегация обсудила вопросы водоснабжения и дальнейшего развития социальной и туристической инфраструктуры комплекса.