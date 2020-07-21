Эльмира Абиева: «Необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс наглядно показала пандемия коронавируса»

Данный документ в Дагестане уже обсуждался активом регионального отделения партии с привлечением экспертов, представителей органов исполнительной власти, профсоюзов, общественников. Широкое обсуждение федеральный законопроект получил и в муниципалитетах республики.

Так, в документе определяется понятие дистанционной работы. Все изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса.

В частности, поправки закрепляют три вида удаленной работы – постоянную, временную и комбинированную.

Временная дистанционная занятость подразумевает возможность работать «вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя». Комбинированная удаленная занятость – чередование работы из офиса и из дома. Ранее этих понятий не было в Трудовом кодексе. Кроме того, поправки закрепляют право работника на удаленке быть оффлайн – то есть, все задачи, которые он по поручению руководства выполняет уже после окончания рабочего дня, будут оплачиваться как сверхурочные.

В законопроекте также определено, что дистанционный работник и работодатель могут обмениваться документами в любой удобной для них форме – электронная подпись, которая стоит сейчас порядка четырех тысяч рублей, для этого не понадобится.

По мнению Эльмиры Абиевой, представленные изменения в Трудовой кодекс позволяют повысить гибкость занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. «Одно из самых важных нововведений – прописывается право дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем. Также появляется возможность комбинировать режимы занятости в рамках трудовых отношений: работать попеременно на рабочем месте в офисе и дистанционно», – считает она.

Большинство участников обсуждений в республике, по словам Абиевой, согласны с тем, что пандемия коронавируса выявила изъяны Трудового кодекса и требует корректировок, между тем, накопленный за последние месяцы опыт дистанционной деятельности нужно применять с пользой и закрепить в законах: самоизоляция показала, что на «удаленке» также можно обеспечить работоспособность коллектива.

«Так, среди плюсов дистанционной работы участники обсуждений назвали экономию времени на дорогу, сокращение расходов на питание и отсутствие затрат на аренду офисов, возможность не отлучаться от семьи (что особенно актуально для граждан с маленькими детьми и больными родственниками) и возможность планировать свой день и тратить время более эффективно, чем просиживая по восемь часов в офисе.

Среди минусов – отсутствие реального общения с сотрудниками и контроля их работы, отсутствие достаточных гарантий для работника, в частности, гарантий оплаты труда», – подчеркнула член регионального политсовета партии.

Отметим, что во всех регионах поправки в Трудовой кодекс поддержали. Вместе с тем от них поступило и много предложений. «Мы обязательно рассмотрим и изучим все инициативы, поступившие из регионов в ходе организованного партией общественного обсуждения поправок. Уверен, что совместными усилиями нам удастся подготовить такой документ, который в полной мере защитит права и интересы дистанционных работников и работодателей», – подчеркнул в свою очередь первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Предполагается, что законопроект в третьем окончательном чтении примут уже этой осенью, чтобы он заработал с нового года.