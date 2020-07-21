ЗАМАНА - Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина

Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина

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21 июля, 2020. Вторник 18:27
Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина

Дербентский музей-заповедник Минкультуры РД организовал онлайн-выставку «Гагарин – певец Кавказа» для любителей живописи и поклонников творчества вице-президента Императорской академии художеств Григория Гагарина (1810-1893 гг.). Об этом информагентству сообщили в пресс-службе музея.

Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина
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Специально подготовленный онлайн-проект повествует о жизни и творчестве знаменитого художника и о культурно-историческом наследии, оставленном им для народов Кавказа.

В пресс-службе напомнили, что в 1842 году Гагарин участвовал в экспедиции князя Александра Чернышева в Дагестан, в рамках которой посетил высокогорный Тидиб. Путешествие художника нашло отражение в иллюстрациях к изданию «Le Caucase pittoresque» («Живописный Кавказ»).

В рамках онлайн-выставки замдиректора музея Зулейха Наметова представит картины из альбомов «Живописный Кавказ» и «Костюмы Кавказа».

Экспозиция будет доступна завтра, 22 июля, в 14:00 часов (МСК) на YouTube-канале и Instagram странице Дербентского музея-заповедника.

 

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