Дагестанцев познакомят с творчеством Григория Гагарина

Дербентский музей-заповедник Минкультуры РД организовал онлайн-выставку «Гагарин – певец Кавказа» для любителей живописи и поклонников творчества вице-президента Императорской академии художеств Григория Гагарина (1810-1893 гг.). Об этом информагентству сообщили в пресс-службе музея.

Специально подготовленный онлайн-проект повествует о жизни и творчестве знаменитого художника и о культурно-историческом наследии, оставленном им для народов Кавказа.

В пресс-службе напомнили, что в 1842 году Гагарин участвовал в экспедиции князя Александра Чернышева в Дагестан, в рамках которой посетил высокогорный Тидиб. Путешествие художника нашло отражение в иллюстрациях к изданию «Le Caucase pittoresque» («Живописный Кавказ»).

В рамках онлайн-выставки замдиректора музея Зулейха Наметова представит картины из альбомов «Живописный Кавказ» и «Костюмы Кавказа».

Экспозиция будет доступна завтра, 22 июля, в 14:00 часов (МСК) на YouTube-канале и Instagram странице Дербентского музея-заповедника.