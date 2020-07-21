В администрации Каспийска обсудили ход исполнения контрактов на поставку контейнерных баков для ТКО

В администрации Каспийска обсудили ход исполнения контрактов на поставку контейнерных баков для твердых коммунальных отходов, сообщили информагентству в пресс-службе УФСИН России по Дагестану.

По данным источника, в администрации Каспийска прошла встреча главного инженера УФСИН России по республике подполковника внутренней службы Абдулхака Абдулхакова с первым заместителем главы администрации Каспийска Загирбеком Таибовым и начальником МКУ Жилищно-коммунального хозяйства города Камилпашой Давлатовым.

В мероприятии также приняли участие представители подрядных организаций, участвующих в реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе «город Каспийск» на 2019-2024 годы».

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы исполнения контрактов, заключенных в рамках реализации муниципальной программы», – сказал собеседник агентства.

Главный инженер УФСИН России по республике подполковник внутренней службы Абдулхак Абдулхаков предложил представителям подрядных организаций рассмотреть возможность размещения на производственных площадях учреждений УИС региона заказов по оказанию услуг на производство отдельных изделий в рамках исполнения обязательств по строительству объектов социальной инфраструктуры на территории городского округа.

По словам собеседника, в завершение мероприятия первый заместитель главы администрации Каспийска Загирбек Таибов поддержал инициативу главного инженера УФСИН Абдулхака Абдулхакова и поручил начальнику ЖКХ города Камилпаше Давлатову организовать совместно с представителями подрядных организаций посещение учреждений УИС республики с целью ознакомления с производственными возможностями.