Выпускники Даггосмедуниверситета получили Благодарственные письма от Минобрнауки РФ и Союза ректоров России. Об этом РИА «Дагестан» сообщили в пресс-службе вуза.

Студентов официально наградили вчера. Вручение провела проректор по учебной работе Джамиля Омарова. Всего благодарственные письма получили девять выпускников разных факультетов, а также аспиранты. Были вручены памятные подарки от вуза.

Отметим, Благодарственные письма вручили за достижения в сфере науки, успешные исследования, общественную и волонтерскую деятельность, академические достижения. Выпускников поздравили деканы факультетов, которые пожелали молодым людям успешной трудовой карьеры.