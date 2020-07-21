ЗАМАНА - Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России

Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России

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21 июля, 2020. Вторник 18:09
Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России

Выпускники Даггосмедуниверситета получили Благодарственные письма от Минобрнауки РФ и Союза ректоров России. Об этом РИА «Дагестан» сообщили в пресс-службе вуза.

Девять выпускников ДГМУ получили Благодарственные письма Минобрнауки России
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Студентов официально наградили вчера. Вручение провела проректор по учебной работе Джамиля Омарова. Всего благодарственные письма получили девять выпускников разных факультетов, а также аспиранты. Были вручены памятные подарки от вуза.

Отметим, Благодарственные письма вручили за достижения в сфере науки, успешные исследования, общественную и волонтерскую деятельность, академические достижения. Выпускников поздравили деканы факультетов, которые пожелали молодым людям успешной трудовой карьеры.

 

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