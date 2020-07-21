ЗАМАНА - В Новокаякенте ведутся работы по капитальному ремонту участков автомобильных дорог

В Новокаякенте ведутся работы по капитальному ремонту участков автомобильных дорог

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21 июля, 2020. Вторник 14:18
В Новокаякенте ведутся работы по капитальному ремонту участков автомобильных дорог

Врио главы Каякентского района Магомед Эльдерханов посетил объекты капитального ремонта дорог по улице Дахадаева и Джабраилова в селении Новокаякент, сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета.

В Новокаякенте ведутся работы по капитальному ремонту участков автомобильных дорог
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Так, на участке дороги по улицы Дахадаева идут активно работы по укладке асфальта. В работе участвуют 8 единиц техники и более десяти дорожных работников.  

Данные участки дорог были включены в списки подлежащих ремонту в первоочередном порядке по программе «Мой Дагестан – мои дороги». По данному проекту в муниципалитете ремонтируются и прокладываются участки автомобильных дорог во всех четырнадцати населенных пунктах района.

Как отметал Магомед Эльдерханов, по завершении работ будут проведены качественные экспертизы и, если будут выявлены недоработки, подрядчик будет их исправлять. Далее он обратился к жителям района с просьбой не оставаться в стороне, принимать активное участие в выражении своего мнения и пожеланий в проводимых работах.

 

 
 

 

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