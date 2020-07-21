ЗАМАНА - В Каякентском районе обследовали состояние молодых виноградников

В Каякентском районе обследовали состояние молодых виноградников

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21 июля, 2020. Вторник 14:17
В Каякентском районе обследовали состояние молодых виноградников

В район прибыла комиссия из Отдела виноградарства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

В Каякентском районе обследовали состояние молодых виноградников
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По данным источника, специалисты Минсельхозпрода РД Курбан Магомедов и Рамазан Мамедов совместно с врио начальника Управления сельского хозяйства Абдулбасиром Кадиевым обследовали состояние молодых виноградников, посаженных виноградарями ГУП «Башлыкентский», ГУП «Усемикентский», СПК «Джаванкентский» и КФХ района.

«Комиссией было обследовано 256 гектаров. По результатам обследований были составлены акты. Все молодые виноградники находились в удовлетворительном состоянии. Закладка виноградников проведена привитыми и корнесобственными саженцами и в соответствии с проектно-сметной документацией», – сказал собеседник агентства.

По его словам, молодые виноградники комиссией приняты. Теперь виноградарям необходимо подготовить пакет документов и предоставить их в Минсельхозпрод Дагестана для получения субсидий на возмещение части затрат.

«В районе активно ведутся работы по закладке новых виноградников. На сегодняшний день в районе 856,5 гектара молодых виноградников, из них только весной этого года посажено 89 гектаров, а всего виноградников 4038,9 гектара. Основной целью государственных программ являются оказание финансовой помощи и поддержки виноградарям при закладке и уходе новых виноградников в виде субсидий – возмещении части затрат при закладке и уходе многолетних насаждений. Стоит напомнить, что субсидии помогут сельхозпредприятиям компенсировать до 80% расходов, а это уже дополнительный стимул для выращивания винограда», – отметил врио начальника Управления сельского хозяйства Абдулбасир Кадиев.

 

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