Глава Карабудахкентского района провел прием граждан

К руководителю района с разными вопросами трудоустройства, инфраструктуры и коммуникаций, социально-экономического и жилищно-коммунального характера обратилось 10 человек. В ходе приема глава муниципалитета Амиралиев детально разбирал проблемы жителей района и разъяснял гражданам последовательность их решений. Всем обратившимся было уделено внимание и оказана соответствующая помощь. По многим вопросам, требующим незамедлительного решения, даны поручения заместителям главы района, начальникам отделов администрации, а также главам сельских поселений. Решение вопросов, поднятых на приеме, глава района взял под личный контроль. В пресс-службе отметили, что глава муниципалитета каждый последний понедельник месяца проводит личный прием граждан района.