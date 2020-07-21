ЗАМАНА - Глава Карабудахкентского района провел прием граждан

Глава Карабудахкентского района провел прием граждан

Автор
21 июля, 2020. Вторник 14:16
Глава Карабудахкентского района провел прием граждан

Руководителем муниципалитета Махмудом Амиралиевым проведен прием граждан, пишет "РИА Дагестан".

Глава Карабудахкентского района провел прием граждан
Информация

К руководителю района с разными вопросами трудоустройства, инфраструктуры и коммуникаций, социально-экономического и жилищно-коммунального характера обратилось 10 человек. В ходе приема глава муниципалитета Амиралиев детально разбирал проблемы жителей района и разъяснял гражданам последовательность их решений. Всем обратившимся было уделено внимание и оказана соответствующая помощь.  По многим вопросам, требующим незамедлительного решения, даны поручения заместителям главы района, начальникам отделов администрации, а также главам сельских поселений. Решение вопросов, поднятых на приеме, глава района взял под личный контроль. В пресс-службе отметили, что глава муниципалитета каждый последний понедельник месяца проводит личный прием граждан района.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top