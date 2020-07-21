Глава Минобрнауки Дагестана: «Приемная кампания в колледжах вызывает массу вопросов»

В Минобрнауки региона прошло совещание, на котором обсудили приемную кампанию в сузы республики на предмет коррупции. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минобрнауки РД.

В мероприятии участвовали вице-премьер – министр образования и науки региона Уммупазиль Омарова, начальник Управления по вопросам противодействия коррупции Администрации Главы и Правительства РД Гасан Мурачуев, представители республиканского Минздрава, Общественной палаты, ДИРО и директоры колледжей.

Уммупазиль Омарова отметила, что организация приемной кампании в сузы вызывает много вопросов, подчеркнув отсутствие прозрачности в организации процесса, подкрепив свои слова многочисленными жалобами в адрес ведомства и правительства региона от жителей республики.

Она заявила, что к анализу поступающих от жителей республики жалоб и обращений и мониторингу процесса приема в сузы будет привлечена Прокуратура республики. Что касается критериев отбора и зачисления абитуриентов, глава Минобрнауки подчеркнула, что они должны быть понятными, а руководители сузов, которые не в силах организовать прозрачность приемной кампании, будут освобождены от занимаемой должности.

По поручению Омаровой будет создана рабочая группа, участники которой пропишут четкие регламенты и правила приема в сузы.

В свою очередь Гасан Мурачуев заявил о необходимости проведения разъяснительной работы среди родителей абитуриентов сузов, отметив, что сайты колледжей должны предоставлять полную информацию по приемной кампании и номерам горячих линий.

В шести медицинских колледжах за выполнением данных поручений контроль будет осуществляться со стороны Минздрава республики.